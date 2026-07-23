Rincian Harga Emas Antam, Galeri24, dan UBS di Pegadaian Kamis 23 Juli. (Dok JawaPos.com)
JawaPos.com - Harga emas Antam dipatok pada harga Rp 2.706.000 per gram pada perdagangan Kamis (23/7) atau naik signifikan sebesar Rp 35.000 jika dibandingkan dengan harga yang diperdagangkan pada Rabu (22/7) sebesar Rp 2.706.000 per gram.
Berdasarkan laman resmi Pegadaian harga emas Antam dengan ukuran terkecil atau 0,5 gram dibanderol dengan harga Rp 1.423.000. Sedangkan dengan ukuran 2 gram dibanderol dengan harga Rp 5.419.000.
Sedangkan harga emas Antam dengan ukuran 10 gram tercatat seharga Rp 26.879.000. Lalu emas dengan ukuran 50 gram dibanderol Rp 134.051.000.
Sementara itu, untuk harga emas pada Galeri24 untuk ukuran terkecil atau 0,5 gram dibanderol seharga Rp 1.374.000. Sedangkan untuk ukuran 1 gram dibanderol pada harga Rp. 2.619.000.
Sedangkan harga emas UBS pada ukuran 1 gram dibanderol pada harga Rp 2.632.000. Kemudian untuk emas dengan ukuran 0,5 gram dihargai sebesar Rp 1.422.000.
Harga emas Antam sewaktu-waktu bisa berubah.
Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017 untuk semua jenis emas mulai dari gramasi 1 gram hingga 1.000 gram (1 kilogram).
Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.
Menurut Psikologi, Orang yang Tidak Pernah Mengunggah Foto Dirinya di Media Sosial Kerap Kali Memiliki 8 Sifat Mengejutkan Ini
Eks Bek Persib dan Persija Erik Setiawan Jadi Perbincangan Setelah Tuduhan Mantan Istrinya Viral
Sarwendah Dikabarkan Hengkang dari Rumah Cilandak, Begini Komentar Pihak Ruben Onsu
Sah! Nathalie Holscher Resmi Dinikahi Aripat, Maskawinnya Berupa Uang Rp 2.272.026
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Taruhan 3 Hektar Kebun Sawit Rp 420 Juta demi Final Spanyol vs Argentina Viral, Vincent jadi Saksi
2 Alasan Vicky Prasetyo Belum Menjenguk Fangfang yang Sudah Melahirkan Buah Hatinya
Komentar Pedas Zlatan Ibrahimovic di Piala Dunia 2026 Bikin Heboh, Ini Deretan Frasa Ikoniknya
Jeritan Puluhan Tenaga Kesehatan PPPK Paruh Waktu di Balai Kota DKI: Gaji Ke-13 Tak Cair
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!