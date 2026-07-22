Harga Emas Antam Rabu, 22 Juli 2026: Turun Rp 9.000 Jadi Rp 2.706.000 per Gram

Konsumen menunggu antrian pembelian emas Antam di Butik Emas Logam Mulia PT. Aneka Tambang (Antam) di kantor pusat Jalan TB. Simatupang, Jakarta. (Salman Toyibi/Jawa Pos)
JawaPos.com - Harga emas Antam dipatok pada Rp 2.706.000 per gram pada perdagangan Rabu (22/7).
Turun sebesar Rp 9.000 jika dibandingkan dengan harga yang diperdagangkan pada Selasa (21/7) sebesar Rp 2.715.000 per gram..
Berdasarkan laman resmi Pegadaian, harga emas Antam dengan ukuran terkecil atau 0,5 gram dibanderol dengan harga Rp 1.406.000. Sedangkan dengan ukuran 2 gram dibanderol dengan harga Rp 5.348.000.
Sedangkan harga emas Antam dengan ukuran 10 gram tercatat seharga Rp 26.526.000. Lalu emas dengan ukuran 50 gram dibanderol Rp 132.283.000.
Sementara itu, harga emas pada Galeri24 untuk ukuran terkecil atau 0,5 gram dibanderol seharga Rp 1.356.000. Sedangkan untuk ukuran 1 gram dibanderol pada harga Rp. 2.585.000.
Sedangkan harga emas UBS pada ukuran 1 gram dihargai Rp 2.597.000. Kemudian untuk emas dengan ukuran 0,5 gram dihargai sebesar Rp 1.404.000.
Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017 untuk semua jenis emas, mulai dari gramasi 1 gram hingga 1.000 gram (1 kilogram).
Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.
PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.
Berikut daftar harga emas Antam, Galeri24, dan UBS pada perdagangan Rabu, 22 Juli 2026:
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