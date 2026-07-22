Logo JawaPos
HomeEkonomi
Author avatar - Image
Djati Waluyo
Rabu, 22 Juli 2026 | 14.16 WIB

Harga Emas Antam Rabu, 22 Juli 2026: Turun Rp 9.000 Jadi Rp 2.706.000 per Gram

Konsumen menunggu antrian pembelian emas Antam di Butik Emas Logam Mulia PT. Aneka Tambang (Antam) di kantor pusat Jalan TB. Simatupang, Jakarta. (Salman Toyibi/Jawa Pos) - Image

Konsumen menunggu antrian pembelian emas Antam di Butik Emas Logam Mulia PT. Aneka Tambang (Antam) di kantor pusat Jalan TB. Simatupang, Jakarta. (Salman Toyibi/Jawa Pos)

JawaPos.com - Harga emas Antam dipatok pada Rp 2.706.000 per gram pada perdagangan Rabu (22/7).

Turun sebesar Rp 9.000 jika dibandingkan dengan harga yang diperdagangkan pada Selasa (21/7) sebesar Rp 2.715.000 per gram..

Berdasarkan laman resmi Pegadaian, harga emas Antam dengan ukuran terkecil atau 0,5 gram dibanderol dengan harga Rp 1.406.000. Sedangkan dengan ukuran 2 gram dibanderol dengan harga Rp 5.348.000.

Sedangkan harga emas Antam dengan ukuran 10 gram tercatat seharga Rp 26.526.000. Lalu emas dengan ukuran 50 gram dibanderol Rp 132.283.000.

Sementara itu, harga emas pada Galeri24 untuk ukuran terkecil atau 0,5 gram dibanderol seharga Rp 1.356.000. Sedangkan untuk ukuran 1 gram dibanderol pada harga Rp. 2.585.000.

Sedangkan harga emas UBS pada ukuran 1 gram dihargai Rp 2.597.000. Kemudian untuk emas dengan ukuran 0,5 gram dihargai sebesar Rp 1.404.000.

Harga Emas Antam Sewaktu-waktu Bisa Berubah

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017 untuk semua jenis emas, mulai dari gramasi 1 gram hingga 1.000 gram (1 kilogram).

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.

Berikut daftar harga emas Antam, Galeri24, dan UBS pada perdagangan Rabu, 22 Juli 2026:

Editor: Bayu Putra
Tags
Artikel Terkait
Rincian Harga Emas Antam, Galeri24, dan UBS per Jumat 17 Juli - Image
Bisnis

Rincian Harga Emas Antam, Galeri24, dan UBS per Jumat 17 Juli

Jumat, 17 Juli 2026 | 15.12 WIB

Harga Emas Antam 17 Juli Melonjak ke Rp 2.741.000 Per Gram, Naik Rp 21.000 - Image
Bisnis

Harga Emas Antam 17 Juli Melonjak ke Rp 2.741.000 Per Gram, Naik Rp 21.000

Kamis, 16 Juli 2026 | 15.19 WIB

Update Harga Emas Antam, Galeri24, dan UBS, Rabu 15 Juli 2026 - Image
Ekonomi

Update Harga Emas Antam, Galeri24, dan UBS, Rabu 15 Juli 2026

Rabu, 15 Juli 2026 | 14.58 WIB

Terpopuler

Sah! Nathalie Holscher Resmi Dinikahi Aripat, Maskawinnya Berupa Uang Rp 2.272.026 - Image
1

Sah! Nathalie Holscher Resmi Dinikahi Aripat, Maskawinnya Berupa Uang Rp 2.272.026

2

Eks Bek Persib dan Persija Erik Setiawan Jadi Perbincangan Setelah Tuduhan Mantan Istrinya Viral

3

Menurut Psikologi, Orang yang Tidak Pernah Mengunggah Foto Dirinya di Media Sosial Kerap Kali Memiliki 8 Sifat Mengejutkan Ini

4

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

5

Mentan Amran Terbang ke Jatim Pukul 06.00 WIB, Borong Inovasi ITS: Benih Jagung, Traktor Amfibi, hingga Alat Panjat Kelapa

6

Roberto Carlos Ungkap Tiga Pemain Terbaik Sepanjang Masa, Lionel Messi dan Pele Tak Masuk!

7

2 Alasan Vicky Prasetyo Belum Menjenguk Fangfang yang Sudah Melahirkan Buah Hatinya

8

Komentar Pedas Zlatan Ibrahimovic di Piala Dunia 2026 Bikin Heboh, Ini Deretan Frasa Ikoniknya

9

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

10

Mediasi Ruben Onsu dan Sarwendah Digelar Tertutup, Ini yang Terjadi di Dalam Ruangan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore