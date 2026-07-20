Rupiah Hari Ini Diprediksi Menguat ke Level Rp 17.870, Disokong Sentimen Domestik

Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS)
JawaPos.com - Nilai tukar rupiah terhadap Dollar AS atau USD diperkirakan akan kembali menguat pada perdagangan Senin (20/7), usai ditutup menguat 65 poin menjadi Rp 17.921 per dollar AS pada perdagangan Jumat (17/7).
Pengamat Ekonomi, Mata Uang dan Komoditas, Ibrahim Assuaibi, mengatakan pergerakan rupiah pada hari ini akan dipengaruhi oleh sentimen dalam negeri.
"Untuk perdagangan (20/7) mata uang Rupiah fluktuatif namun ditutup menguat di rentang Rp 17.870-Rp 17.930," ujar Ibrahim dalam keterangan yang diterima, Senin (20/7).
Ibrahim mengatakan penguatan rupiah berasal dari kondisi fundamental ekonomi domestik yang masih terjaga.
Hal itu tercermin dari hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) Bank Indonesia (BI) pada kuartal II-2026 yang menunjukkan aktivitas dunia usaha meningkat.
BI melaporkan Saldo Bersih Tertimbang (SBT) kegiatan usaha pada kuartal II-2026 mencapai 12,97 persen, lebih tinggi dibandingkan kuartal sebelumnya yang sebesar 10,11 persen.
Peningkatan tersebut didorong oleh membaiknya kinerja mayoritas lapangan usaha utama, terutama sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, konstruksi, serta pertambangan dan penggalian.
Selain itu, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum juga tumbuh seiring tetap terjaganya permintaan selama periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) dan musim libur sekolah.
Sejalan dengan meningkatnya aktivitas usaha, kapasitas produksi terpakai pada kuartal II-2026 juga naik menjadi 73,8 persen dari 73,33 persen pada kuartal sebelumnya.
Baca Juga:Pengamat Prediksi Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dollar AS akan Kembali Melemah pada Perdagangan Hari Ini
Kenaikan tersebut terutama ditopang sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, pertambangan dan penggalian, serta pengadaan listrik.
Presiden Prabowo Hadiri Panen Raya TNI: Hari Ini Saya Bahagia
Atlet Golf Putri Indonesia Diduga Diculik, Sedang Rayakan Ultah Nenek di Restoran Tiba-tiba Disergap 5 Pria
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Jadwal dan Link Live Streaming Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang Hari Ini, Kick-off 15.30 WIB di Gelora Bung Tomo
Prediksi Skor Spanyol vs Argentina di Final Piala Dunia 2026: La Roja Siap Gagalkan Mimpi Indah Lionel Messi Cs
Resmi! Daftar Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang, Alex Martins Starter, Ramadhan Sananta Cadangan
Analisis Prediksi Bursa Prancis vs Inggris di Piala Dunia 2026: Les Bleus Lebih Dijagokan Rebut Posisi Ketiga
PWI Pusat Sesalkan Pernyataan Hotman Paris, Minta Hormati Martabat Wartawan dan Kemerdekaan Pers
Taruhan 3 Hektar Kebun Sawit Rp 420 Juta demi Final Spanyol vs Argentina Viral, Vincent jadi Saksi
Prediksi Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang: Alex Martins Jadi Mesin Gol Baru Green Force