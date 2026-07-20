Rupiah Hari Ini Diprediksi Menguat ke Level Rp 17.870, Disokong Sentimen Domestik

JawaPos.com - Nilai tukar rupiah terhadap Dollar AS atau USD diperkirakan akan kembali menguat pada perdagangan Senin (20/7), usai ditutup menguat 65 poin menjadi Rp 17.921 per dollar AS pada perdagangan Jumat (17/7).

Pengamat Ekonomi, Mata Uang dan Komoditas, Ibrahim Assuaibi, mengatakan pergerakan rupiah pada hari ini akan dipengaruhi oleh sentimen dalam negeri.

"Untuk perdagangan (20/7) mata uang Rupiah fluktuatif namun ditutup menguat di rentang Rp 17.870-Rp 17.930," ujar Ibrahim dalam keterangan yang diterima, Senin (20/7).

Ibrahim mengatakan penguatan rupiah berasal dari kondisi fundamental ekonomi domestik yang masih terjaga.

Hal itu tercermin dari hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) Bank Indonesia (BI) pada kuartal II-2026 yang menunjukkan aktivitas dunia usaha meningkat.

BI melaporkan Saldo Bersih Tertimbang (SBT) kegiatan usaha pada kuartal II-2026 mencapai 12,97 persen, lebih tinggi dibandingkan kuartal sebelumnya yang sebesar 10,11 persen.

Peningkatan tersebut didorong oleh membaiknya kinerja mayoritas lapangan usaha utama, terutama sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, konstruksi, serta pertambangan dan penggalian.

Selain itu, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum juga tumbuh seiring tetap terjaganya permintaan selama periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) dan musim libur sekolah.

Sejalan dengan meningkatnya aktivitas usaha, kapasitas produksi terpakai pada kuartal II-2026 juga naik menjadi 73,8 persen dari 73,33 persen pada kuartal sebelumnya.

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