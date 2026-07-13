Rupiah Diprediksi Fluktuatif, Simak Analisis Tren Pasar pada 13 Juli

Ilustrasi nilai pertukaran rupiah. (Salman Toyibi/Jawa Pos)

JawaPos.com - Nilai tukar rupiah terhadap dollar AS diperkirakan akan melemah pada perdagangan Senin (13/7), setelah sebelummya ditutup menguat 114 poin menjadi Rp 18.065 per dollar AS pada perdagangan Jumat (10/7).

Pengamat Ekonomi, Mata Uang dan Komoditas, Ibrahim Assuaibi, mengatakan pergerakan rupiah pada hari ini akan dipengaruhi oleh sentimen dari dalam negeri.

"Untuk perdagangan (13/7) mata uang Rupiah fluktuatif namun ditutup melemah direntang Rp 18.060-Rp 18.110," ujar Ibrahim dalam keterangan yang diterima, Senin (13/7).

Ibrahim mengatakan Pasar merespons positif keputusan International Monetary Fund (IMF) yang mempertahankan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,0 persen pada 2026. IMF juga memperkirakan produk domestik bruto (PDB) Indonesia akan tumbuh 5,1 persen pada 2027.

Selain itu, Asian Development Bank (ADB) juga mempertahankan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di level 5,2 persen untuk 2026 dan 2027. Menurut ADB, prospek ekonomi Indonesia tetap stabil. Proyeksi tersebut tidak berubah dibandingkan laporan Asian Development Outlook (ADO) edisi April lalu.

Meski demikian, angka proyeksi dari IMF maupun ADB masih berada di bawah target pertumbuhan ekonomi pemerintah dalam APBN 2026 yang dipatok sebesar 5,4 persen.

“Kendati demikian, proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di level 5% pada tahun ini masih berada di bawah target pemerintah. Dalam APBN 2026, pemerintah dan DPR menetapkan target pertumbuhan mencapai 5,4 persen,” ujarnya.