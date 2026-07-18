Utang BGN Era Dadan Hindayana Rp 1,6 Triliun, Waka BGN Agustina: Kami Lunasi Tahun Ini

JawaPos.com — Badan Gizi Nasional (BGN) masih menghadapi persoalan tunggakan pembayaran atau utang kepada pihak ketiga senilai Rp1,6 triliun yang berasal dari kegiatan tahun anggaran 2025, peninggalan era Dadan Hindayana.

Hal tersebut disampaikan Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (17/7).

Agustina mengatakan, seluruh kegiatan yang menjadi dasar tagihan kepada pihak ketiga tersebut sebenarnya telah selesai dilaksanakan.

Namun, pembayaran belum bisa dilakukan dan akan diselesaikan melalui mekanisme tunggakan menggunakan DIPA tahun 2026.

"Tapi insya Allah kami akan lunasi, kami akan selesaikan di tahun 2026 ini," ujarnya.

Menurut dia, saat ini BGN masih melakukan proses revisi anggaran bersama Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan. Proses tersebut harus melalui sejumlah tahapan review sesuai besaran nilai anggaran.

"Ada nilai tertentu yang harus direview oleh KPA, ada nilai tertentu yang harus direview oleh Inspektorat, ada nilai tertentu yang harus direview oleh BPKP. Ini yang masih dalam proses," kata dia.

Karena itu, Agustina menyampaikan permohonan maaf kepada para pihak ketiga yang hingga kini belum menerima pembayaran dari BGN.