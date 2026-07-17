Kemenkeu Siapkan Rp 240 Triliun dari Pinjaman Himbara untuk Biayai Kopdes Merah Putih

Ilustrasi koperasi desa merah putih (KDMP). (Dokumentasi Jawa Pos)
JawaPos.com - Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, mengatakan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan menyiapkan dukungan pembiayaan dalam jumlah besar guna mendukung perjalanan Kopdes Merah Putih.
Ia menjelaskan, dukungan tersebut berupa pendanaan sebesar Rp 240 triliun yang berasal dari pinjaman Himpunan Bank Negara (Himbara). Dimana, pembayaran pokok dan bunga akan dilakukan oleh Kemenkeu secara bertahap.
“Rp 240 triliun selama 6 tahun akan seperti itu. Itu akan berasal dari pinjaman Himbara, tapi saya (Kemenkeu) yang cicil,” ujar Purbaya kepada awak media di Jogja, Kamis (16/7).
Purbaya mengatakan, Kemenkeu akan melakukan pembayaran kepada Himbara dalam kurun waktu enam tahun untuk program pembiayaan Kopdes Merah Putih.
“Pokok dan bunganya selama 6 tahun ke depan, mungkin setahun sekitar 40 triliun. Sesuai dengan jumlah operasi yang beroperasi, koperasi yang beroperasi,” ujarnya.
Purbaya menegaskan, pendanaan tidak akan menjadi hambatan dalam pelaksanaan program Kopdes Merah Putih. Ia menyebut, tantangan terbesar justru terletak pada tata kelola agar pelaksanaan program berlangsung rapi, transparan, dan minim kebocoran.
“Jadi untuk pendanaan sudah nggak ada isu lagi, hanya yang paling penting adalah pelaksanaannya lebih rapih dan bersih dan sedikit kebocoran. Itu yang dipentingkan ke depan,” ucapnya.
Purbaya meyakini, Kopdes Merah Putih dapat meraup keuntungan jika tidak ada praktik korupsi di dalamnya.
“Koperasi Desa Merah Putih sudah pasti untung. Asal enggak di enggak di itu ya, asal enggak dikorupsi, harusnya sih aman,” ungkapnya.
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