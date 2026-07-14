S&P Pertahankan Peringkat Kredit RI, Menkeu Purbaya: Bantah Tuduhan Fiskal 'Ngaco'

JawaPos.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, menyebut keputusan S&P Global Ratings yang mempertahankan peringkat kredit Indonesia meruntuhkan tuduhan sejumlah pihak atas pelaksanaan kebijakan fiskal yang tidak baik.

Sebagaimana diketahui, Lembaga pemeringkat S&P Global Ratings mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level BBB untuk jangka panjang dan A-2 untuk jangka pendek dengan prospek (outlook) pada level stabil.

Ia menjelaskan, ungkapan sejumlah pengamat yang menyebut dirinya menjalankan kebijakan fiskal secara tidak terstruktur semuanya terbantahkan dengan hasil rating tersebut.

“Jadi, assessment S&P meruntuhkan tuduhan bahwa saya menjalankan fiskal atau pemerintah menjalankan kebijakan fiskal yang ngaco (tidak sesuai aturan),” ujar Purbaya kepada wartawan di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (14/7).

Purbaya mengatakan, hasil tersebut merupakan salah satu pengakuan dari dunia internasional bahwa Indonesia bisa menjalankan kebijakan fiskal dengan baik, prudent, dan menciptakan pertumbuhan ekonomi.

Lanjutnya, dengan adanya hasil pemeringkatan dari S&P maka kemungkinan besar sentimen negatif yang menerpa pasar modal, pasar obligasi, maupun nilai tukar Rupiah akan hilang dengan cepat.

“Harusnya ke depan sentimen negatif di pasar modal, di pasar obligasi, maupun di nilai tukar rupiah akan hilang dengan cepat. Jadi ke depan, nah kalau begitu siap-siap beli saham. Kalau punya dolar, jual dolarnya,” ujarnya.

Dia mengatakan, hasil tersebut akan membuat investor akan kembali ke pasar Indonesia. Purbaya memastikan, fondasi dari ekonomi Indonesia sudah cukup bagus sehingga tidak akan ada lagi keraguan dari investor.