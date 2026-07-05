BNI Perkenalkan Logo HUT ke-80, Simbol Pengabdian untuk Negeri

JawaPos.com - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI memperkenalkan logo Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 sebagai simbol perjalanan panjang perseroan dalam melayani masyarakat Indonesia. Logo tersebut merepresentasikan semangat pengabdian, kolaborasi, dan komitmen BNI untuk terus hadir mendampingi kebutuhan finansial masyarakat lintas generasi.

Memasuki usia delapan dekade pada 2026, BNI menegaskan perannya sebagai bank nasional pertama milik negara yang terus bertumbuh bersama bangsa. Selama 80 tahun, BNI tidak hanya hadir sebagai penyedia layanan keuangan, tetapi juga sebagai mitra masyarakat dalam berbagai fase kehidupan, mulai dari menabung, membangun usaha, mengembangkan bisnis, hingga mewujudkan berbagai tujuan finansial.

Direktur Utama BNI Putrama Wahju Setyawan mengatakan, peringatan HUT ke-80 menjadi momentum bagi perseroan untuk merefleksikan perjalanan panjang pengabdian kepada negeri sekaligus memperkuat komitmen menghadirkan layanan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

"Usia 80 tahun bukan sekadar pencapaian, melainkan amanah untuk terus memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Melalui logo HUT ke-80, kami ingin menghadirkan interpretasi yang lebih humanis mengenai bagaimana nilai pengabdian BNI hadir dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia," ujar Putrama dalam keterangan tertulis.

Putrama menjelaskan, perjalanan BNI tidak dapat dilepaskan dari sejarah pendiriannya pada 5 Juli 1946, ketika Indonesia tengah membangun fondasi pemerintahan dan kedaulatan ekonomi setelah merdeka. Dalam situasi tersebut, R.M. Margono Djojohadikusumo menggagas berdirinya bank milik bangsa sendiri sebagai bagian dari upaya memperkuat harga diri ekonomi Indonesia.

"BNI lahir dari semangat perjuangan dan keyakinan bahwa bangsa ini membutuhkan bank sendiri. Sejak awal, BNI bukan hanya hadir untuk menjalankan fungsi perbankan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menyusun harga diri ekonomi Indonesia," kata Putrama.

Sebagai bank pertama milik Republik Indonesia, BNI turut berperan dalam penerbitan Oeang Republik Indonesia (ORI) sebagai simbol kedaulatan ekonomi bangsa. Sejak saat itu, BNI terus tumbuh mengikuti perjalanan Indonesia dan menjaga semangat pengabdian tersebut dalam layanan kepada masyarakat.

Semangat itu terus hidup dalam budaya pelayanan BNI hingga kini, baik melalui strategi bisnis, inovasi layanan, maupun peran insan BNI yang melayani masyarakat secara langsung di berbagai lini.

Nilai pelayanan dan kedekatan dengan masyarakat inilah yang kemudian diterjemahkan BNI ke dalam identitas visual HUT ke-80. Logo tersebut memaknai angka 80 sebagai simbol usia, perjalanan, dan komitmen pelayanan yang telah dijalankan secara konsisten selama delapan dekade.