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Bayu Putra
Senin, 13 Juli 2026 | 00.03 WIB

Curi perhatian, kekompakan 5 pimpinan lembaga di Hari Koperasi

Dari kiri, Kepala BIN Letjen (Purn) Muhammad Herindra, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Jaksa Agung ST Burhanuddin, dan Menko Polkam Jenderal (Purn) Djamari Chaniago saat peringatan Hari Koperasi Nasional 2026 di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta, Minggu (12/7). (Istimewa) - Image

Dari kiri, Kepala BIN Letjen (Purn) Muhammad Herindra, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Jaksa Agung ST Burhanuddin, dan Menko Polkam Jenderal (Purn) Djamari Chaniago saat peringatan Hari Koperasi Nasional 2026 di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta, Minggu (12/7). (Istimewa)

JawaPos.com – Puncak peringatan Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) 2026 di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta hari ini, Minggu (12/7) dijadikan momentum untuk memulai lagi gerakan koperasi di Indonesia.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan, salah satu penanda peringatan Harkopnas 2026 adalah operasional Kopdes Merah Putih.

"Kami akan semarakkan dengan kehadiran koperasi-koperasi dari seluruh daerah beserta berbagai produk yang dihasilkan, sehingga masyarakat bisa berolahraga sekaligus menikmati produk koperasi," ungkap Ferry, dikutip dari Antara.

Peringatan Harkopnas 2026 hari ini dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto dan melibatkan sekitar 20 ribu peserta.

Kegiatan kali ini juga dihadiri lima pimpinan lembaga pertahanan dan keamanan serta penegak hukum.

Yakni Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Menko bidang Politik dan Keamanan Jenderal (Purn) Djamari Chaniago, dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Letjen (Purn) Muhammad Herindra.

Selain itu, hadir pula Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan, serta CEO Danantara Rosan Roeslani.

Selain puncak peringatan pada 12 Juli, Kementerian Koperasi menyiapkan sejumlah kegiatan lanjutan.

Pada 19 Juli akan digelar kegiatan fun run di kawasan Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, yang disertai bazar dan pameran produk koperasi dari berbagai daerah.

Editor: Bayu Putra
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