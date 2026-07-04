30 Ribu Manajer Kopdes Merah Putih Mulai Ditempatkan awal Agustus

JawaPos.com - Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengatakan sekitar 30 ribu manajer Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih akan mulai ditempatkan di koperasi-koperasi di seluruh Indonesia mulai Agustus 2026, setelah menyelesaikan rangkaian pelatihan yang sedang berlangsung.

Ferry mengatakan penempatan dilakukan secara bertahap seiring rampungnya pembangunan fisik gudang, gerai, dan fasilitas pendukung Kopdes Merah Putih.

"Insya Allah nanti awal Agustus sudah selesai mereka mengikuti pelatihan dan langsung kita tempatkan di seluruh Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang juga bersamaan dengan pembangunan fisik gudang, gerai, dan alat kelengkapan yang sudah selesai dibangun," kata Ferry dikutip Sabtu (4/7).

Menurut dia, para manajer akan ditempatkan sesuai daerah asal masing-masing agar lebih memahami karakteristik wilayah dan memudahkan pengelolaan koperasi. Calon manajer Kopdes Merah Putih saat ini sedang mengikuti program latihan bela negara dan pelatihan manajerial calon manajer koperasi.

Program tersebut sebelumnya dikenal sebagai pelatihan komponen cadangan (komcad), tapi pemerintah telah mengubah skemanya setelah hasil evaluasi menyusul meninggalnya lima peserta dalam pelaksanaan pelatihan.

Adapun durasi latihan bela negara dipangkas dari semula satu bulan menjadi dua pekan.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah mengatakan para calon manajer selanjutnya akan memperoleh pelatihan manajerial koperasi yang disusun Kementerian Koperasi. Pelatihan berlangsung pada 17–31 Juli 2026.

Pelatihan tersebut mencakup 12 modul, antara lain filosofi, regulasi, dan praktik perkoperasian, kelembagaan, tata kelola koperasi, manajemen operasional, hingga digitalisasi Kopdes Merah Putih.