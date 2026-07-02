Kemhan Hapus Materi Militer dalam Pelatihan Calon Manajer Kopdes Merah Putih

JawaPos.com - Kementerian Pertahanan (Kemhan) sudah meniadakan latihan dasar militer (latsarmil) dalam pendidikan calon manajer Koperasi Desa (Kopdes) Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).

Berbagai materi terkait dengan teknis dan taktis militer kini dihilangkan.

Kepala Biro Informasi Pertahanan (Infohan) Sekretariat Jenderal (Setjen) Kemhan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait menyampaikan bahwa instansinya sebagai bagian dari panitia seleksi nasional (panselnas) memastikan pelaksanaan pembekalan peserta dalam program tersebut terus dilakukan evaluasi dan penyesuaian.

”Sebagai bagian dari evaluasi tersebut format kegiatan yang sebelumnya dikenal sebagai latsarmil tidak lagi dilaksanakan dalam bentuk sebelumnya. Saat ini kegiatan diarahkan menjadi latihan pembekalan bela negara dan manajerial,” kata Rico pada Kamis (2/7).

Menurut jenderal bintang satu TNI AD tersebut, tujuan pendidikan tersebut bukan untuk membentuk peserta menjadi prajurit ataupun Komponen Cadangan (Komcad), melainkan membangun karakter disiplin, kepemimpinan, wawasan kebangsaan, tanggung jawab, kerja sama serta kesiapan manajerial.

”Dalam penyesuaian ini materi teknis dan taktis militer sudah dihilangkan termasuk kegiatan menembak, taktik regu senapan serta kegiatan taktis dan teknik lainnya,” tegas Rico.

Pihaknya juga memastikan tidak ada lagi latihan fisik dalam konteks latihan militer.

Aktivitas yang dilaksanakan hanya bersifat olahraga ringan untuk menjaga kebugaran seperti senam pagi atau jalan kaki ringan. Itu pun dilakukan dengan tetap menyesuaikan pada kondisi masing-masing peserta.

Aspek kesehatan peserta juga diperkuat melalui pemantauan harian, profiling kesehatan lanjutan, pemeriksaan bagi peserta yang memiliki faktor resiko.