Viral Bangunan KDMP di Tengah Tambak, Kepala Desa Sebut Sudah Melalui Musdes

Bangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Langgenharjo, Margoyoso, Pati, yang berada di tengah tambak. (ANDRE FAIDHIL FALAH/RADAR PATI)
JawaPos.com - Sebuah bangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Langgenharjo, Kecamatan Juwana, Kapubaten Pati, menuai sorotan publik. Pasalnya, lokasi bangunan tidak berada di tempat keramaian, melainkan di tambak.
Terkait hal ini, Kepala Desa Langgenharjo Rustamaji angkat bicara. Dia bilang, penentuan lokasi pembangunan telah melalui mekanisme musyawarah desa (musdes) dan mendapat persetujuan dari masyarakat serta unsur Pemerintah Desa (Pemdes) Langgenharjo.
Dia juga menegaskan, seluruh proses penetapan lokasi dilakukan sesuai prosedur, sehingga tidak ada persoalan dalam pelaksanaannya.
"Penempatan lokasi KDMP sudah melalui prosedur musyawarah desa dan disepakati bersama masyarakat. Jadi, pada prinsipnya tidak ada masalah dalam penetapan lokasi tersebut," ujarnya dilansir melalui Radar Pati (JawaPos Group), dikutip Kamis (2/7).
Ia menjelaskan, lokasi pembangunan KDMP semula direncanakan berada di area lapangan voli desa.nNamun dalam musyawarah, warga mengusulkan agar lapangan tetap dipertahankan sebagai fasilitas olahraga masyarakat.
Atas dasar kesepakatan itu, lokasi pembangunan kemudian dipindahkan ke tempat yang digunakan saat ini. “Sehingga kami memindahkan lokasi pembangunan, agar fasilitas olahraga tetap bisa dimanfaatkan," jelasnya.
Rustamaji juga menanggapi beredarnya video di media sosial yang dibuat seorang YouTuber bernama Apro.
"Video yang dibuat oleh YouTuber Apro terkait lokasi KDMP di jalan setapak itu, tidak benar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kami berharap, setiap pembuat konten lebih berhati-hati dan tidak menggiring opini negatif terhadap KDMP Langgenharjo," pesannya.
Adapun KDMP itu, kata dia, berada di kawasan tambak. Bersebelahan dengan Embung Langgenharjo yang dikelola Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Juwana.
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