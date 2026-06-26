Ekspor Lampung Meningkat, Tepung Tapioka hingga Nanas jadi Komoditas Andalan

Ilustrasi buah nanas. (freepik.com)
JawaPos.com – Kinerja ekspor di Lampung menunjukkan tren positif sepanjang 2026. Hal itu didorong oleh peningkatan pengiriman sejumlah komoditas unggulan seperti tapioca starch alias tepung tapioka, nanas, udang beku, hingga refined glycerine. Kenaikan ekspor tersebut turut mendongkrak arus peti kemas di Terminal Petikemas Panjang hingga Mei 2026.
PT IPC Terminal Petikemas (IPC TPK) mencatat throughput di Terminal Petikemas Panjang mencapai 50.287 TEUs sepanjang Januari–Mei 2026. Angka tersebut meningkat 7,40 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebanyak 46.824 TEUs.
Peningkatan arus peti kemas terutama ditopang oleh pertumbuhan ekspor berbagai komoditas unggulan Lampung. Komoditas tapioca starch mencatat kenaikan paling tinggi yakni sebesar 267,37 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Selain itu, ekspor frozen shrimp atau udang beku meningkat 28,90 persen, komoditas nanas tumbuh 22,93 persen, dan refined glycerine naik 21,90 persen secara tahunan.
Senior Manager Sekretariat Perusahaan IPC TPK, Daniel Setiawan, mengatakan pertumbuhan throughput di Area Panjang menunjukkan aktivitas distribusi dan perdagangan yang terus berkembang di wilayah Lampung dan sekitarnya.
“Pertumbuhan throughput di Area Panjang yang berada di atas rata-rata pertumbuhan IPC TPK secara nasional menunjukkan peran strategis terminal dalam mendukung kelancaran arus logistik dan perdagangan di wilayah Lampung,” ujarnya kepada wartawan, Jumat (26/6)
Tidak hanya sektor ekspor, arus peti kemas domestik dan internasional juga mencatat pertumbuhan positif. Hingga Mei 2026, throughput domestik mencapai 28.163 TEUs atau meningkat 10,04 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Sementara itu, throughput internasional mencapai 22.124 TEUs atau tumbuh 4,21 persen secara tahunan.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung turut memperlihatkan peningkatan aktivitas perdagangan. Pada April 2026, nilai ekspor Lampung mencapai US$504,59 juta atau naik 43,29 persen dibandingkan April 2025.
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