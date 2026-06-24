GAPKI Akui Harga TBS Sawit Berangsur Naik

JawaPos.com - Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Eddy Martono menyambut baik harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di tingkat petani yang telah berangsur membaik setelah sempat mengalami penurunan dalam beberapa waktu terakhir.

Menurut Eddy, harga TBS kini sudah normal di tingkat petani sejumlah daerah. Ia turut mengapresiasi kinerja Pemerintah yang telah melakukan sejumlah langkah perbaikan.

"Setelah ada kepastian dan penjelasan dari pemerintah berangsur-angsur naik (harga TBS Sawit.Red)," kata Eddy saat dihubungi Jawapos.com, Rabu (24/6).

Eddy mengatakan, anjloknya harga sawit beberapa waktu lantaran kebijakan baru eskpor satu pintu oleh PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Padahal di waktu yang sama, harga Curde Palm Oil (CPO) dunia sedang tinggi-tingginya.

Pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) langsung bergerak cepat dengan melakukan rapat koordinasi dengan sejumlah pihak, termasuk pelaku usaha kelapa sawit. Pada rapat itu dijelaskan mengenai konsep dan kebijakan baru PT DSI yang tidak perlu dikhawatirkan.

Menurut Eddy, penjelasan pemerintah mengenai PT DSI telah memberikan gambaran mengenai praktik ekspor yang lebih transparan ke depannya.

"DSI dibentuk utamanya untuk transparansi dan pengawasan, sehingga yang saat ini dicurigai terjadi under invoicing dan transfer pricing yg tidak wajar dapat dicegah. Menurut saya bagus, supaya ke depan tidak terjadi lagi kecurigaan itu. Gapki mendukung transparansi tersebut," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait harga TBS Sawit yang sudah berangksur membaik.

Bahkan, ia mengatakan bahwa harga TBS berpotensi naik hingga 10 persen dibandingkan sebelumnya.