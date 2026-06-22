Antisipasi Gejolak Geopolitik, Pemerintah Guyur Stimulus Rp 26,34 Triliun pada Semester 2-2026

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto usai shalat id di Kantor Pusat DJP, Jakarta Selatan. (Dok/JawaPos.com)
JawaPos.com - Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, kembali mengucurkan dana dalam bentuk stimulus pertumbuhan ekonomi sebesar Rp 26,34 triliun pada semester 2 2026.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan stimulus tersebut diberikan untuk tiga sektor yaitu perhubungan, magang dan vokasi, dan bantuan pangan.
"Total stimulus yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk di semester kedua ini nilainya sekitar Rp 26,34 triliun, stimulus transportasi sekitar Rp 2,04 triliun, anggaran magang dan vokasi sekitar Rp 6,26 triliun, dan bantuan pangan sebesar Rp 18,04 triliun," ujar Airlangga dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Senin (22/6).
Airlangga mengatakan, paket stimulus ekonomi diberikan untuk mengantisipasi tekanan yang terjadi akibat gejolak geopolitik dunia.
Ia mengatakan, pemerintah memberikan beberapa kebijakan terkait dengan stimulus ekonomi dan insentif pada semester 2 2026. Adapun, salah satunya adalah berupa tarif khusus Pajak Penghasilan (PPh) Final Royalti sebesar 1,5 persen bagi penulis nasional.
"Pertama, terkait dengan pajak penulis. Ini berupa tarif khusus PPH Final Royalty, sebesar 1,5 persen bagi penulis. Regulasi existing itu rata-rata 5-35 persen," ujarnya.
Lanjutnya, pemerintah juga memberikan diskon transportasi untuk periode libur sekolah, insentif transportasi udara musim liburan, diskon transportasi periode libur nataln dan tahun baru (Nataru), insentif transportasi udara Nataru, insentif impor LPG, dan Bahan baku plastic.
Airlangga mengatakan, insentif yang diberikan untuk transportasi diberikan untuk mendorong mobilitas masyarakat khususnya pada periode libur sekolah maupun libur Nataru.
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