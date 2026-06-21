Isu Strategis Ekonomi Minggu Ini: BI-Rate, Ketahanan Energi, dan Kinerja IHSG

ILUSTRASI Ketahanan energi. (dok. PHE)
JawaPos.com - Dinamika ekonomi nasional sepanjang sepekan terakhir diwarnai oleh sejumlah isu strategis yang menjadi perhatian pelaku usaha, investor, hingga masyarakat.
Adapun, dinamika tersebut tergambar dari langkah Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan, persoalan pemadaman listrik di sejumlah daerah, hingga volatilitas harga minyak dunia akibat tensi geopolitik yang belum sepenuhnya mereda.
1. Bank Indonesia Naikkan Suku Bunga Acuan
Bank Indonesia memutuskan menaikkan BI-Rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,75 persen. Kebijakan ini diambil untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah yang masih tertekan akibat ketidakpastian global serta memastikan inflasi tetap berada dalam sasaran pemerintah.
Kenaikan suku bunga ini menunjukkan fokus BI pada stabilitas makroekonomi di tengah meningkatnya risiko eksternal.
2. Permasalahan Pemadaman Listrik dan Pasokan Batu Bara
Isu ketenagalistrikan menjadi sorotan utama pekan ini. JawaPos menyoroti adanya kekurangan pasokan batu bara untuk PLTU yang memicu kekhawatiran terhadap potensi pemadaman bergilir.
PLN menjelaskan bahwa sebagian gangguan disebabkan masalah teknis pada sistem dan trafo gardu induk, sementara pemerintah juga menghadapi tantangan menjaga pasokan energi primer bagi pembangkit listrik.
3. Volatilitas Harga Minyak Dunia
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