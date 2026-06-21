Logo JawaPos
HomeEkonomi
Author avatar - Image
Djati Waluyo
Minggu, 21 Juni 2026 | 18.42 WIB

Isu Strategis Ekonomi Minggu Ini: BI-Rate, Ketahanan Energi, dan Kinerja IHSG

ILUSTRASI Ketahanan energi. (dok. PHE) - Image

ILUSTRASI Ketahanan energi. (dok. PHE)

JawaPos.com - Dinamika ekonomi nasional sepanjang sepekan terakhir diwarnai oleh sejumlah isu strategis yang menjadi perhatian pelaku usaha, investor, hingga masyarakat.

Adapun, dinamika tersebut tergambar dari langkah Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan, persoalan pemadaman listrik di sejumlah daerah, hingga volatilitas harga minyak dunia akibat tensi geopolitik yang belum sepenuhnya mereda.

1. Bank Indonesia Naikkan Suku Bunga Acuan

Bank Indonesia memutuskan menaikkan BI-Rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,75 persen. Kebijakan ini diambil untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah yang masih tertekan akibat ketidakpastian global serta memastikan inflasi tetap berada dalam sasaran pemerintah.

Kenaikan suku bunga ini menunjukkan fokus BI pada stabilitas makroekonomi di tengah meningkatnya risiko eksternal.

2. Permasalahan Pemadaman Listrik dan Pasokan Batu Bara

Isu ketenagalistrikan menjadi sorotan utama pekan ini. JawaPos menyoroti adanya kekurangan pasokan batu bara untuk PLTU yang memicu kekhawatiran terhadap potensi pemadaman bergilir.

PLN menjelaskan bahwa sebagian gangguan disebabkan masalah teknis pada sistem dan trafo gardu induk, sementara pemerintah juga menghadapi tantangan menjaga pasokan energi primer bagi pembangkit listrik.

3. Volatilitas Harga Minyak Dunia

Editor: Kuswandi
Tags
Artikel Terkait
BI Rate Naik ke 5,75 Persen, Ekonom: Saatnya BI Tahan Diri dari Kenaikan Lanjutan - Image
Ekonomi

BI Rate Naik ke 5,75 Persen, Ekonom: Saatnya BI Tahan Diri dari Kenaikan Lanjutan

Minggu, 21 Juni 2026 | 18.03 WIB

BI Rate dan Keberanian Pro-Stabilitas - Image
Opini

BI Rate dan Keberanian Pro-Stabilitas

Sabtu, 20 Juni 2026 | 22.56 WIB

Naik 100 Basis Poin dalam Sebulan, Rekap Kenaikan BI Rate Bertahap hingga 5,75 Persen - Image
Ekonomi

Naik 100 Basis Poin dalam Sebulan, Rekap Kenaikan BI Rate Bertahap hingga 5,75 Persen

Sabtu, 20 Juni 2026 | 00.08 WIB

Terpopuler

Kapolri Kenang Warisan Bung Karno, Tegaskan Semangat Pemimpin Bangsa Harus Terus Dijaga - Image
1

Kapolri Kenang Warisan Bung Karno, Tegaskan Semangat Pemimpin Bangsa Harus Terus Dijaga

2

Prediksi Skor Ekuador vs Curacao di Piala Dunia 2026: La Tri Wajib Menang demi Lolos ke Babak 32 Besar

3

Prediksi Skor Jerman vs Pantai Gading di Piala Dunia 2026: Ujian Sesungguhnya Die Mannschaft di Grup E

4

BGN Terbitkan SE Nomor 12 Tahun 2026, Layanan MBG Dihentikan Sementara saat Hari Libur

5

Gabriel Budi Blak-blakan, Agen Pemain Persebaya Surabaya Ungkap Sosok Paling Berkesan

6

Prediksi Susunan Pemain Timnas Brasil vs Haiti: Danilo Ingin Selecao Kuasai Permainan

7

Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati

8

TVRI Hilang? Begini Cara Memunculkan Sinyal TVRI untuk Nonton Piala Dunia 2026 Gratis

9

Jadwal Moto3 Ceko 2026! Veda Ega Pratama P14 dan Langsung Lolos Q2

10

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore