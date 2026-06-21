Harga Emas Antam Hari Ini Turun Rp 5.000 per Gram

Ilustrasi Emas Antam. (JawaPos.com)
JawaPos.com - Harga emas Antam dibanderol Rp 2.775.000 per 1 gram pada perdagangan Minggu (21/6) atau turun Rp 5.000 jika dibandingkan dengan harga yang diperdagangkan Sabtu (20/6) sebesar Rp 2.780.000 per 1 gram.
Berdasarkan laman resmi Pegadaian harga emas Antam dengan ukuran terkecil atau 0,5 gram dibanderol dengan harga Rp 1.440.000. Sedangkan dengan ukuran 2 gram dibanderol dengan harga Rp 5.448.000.
Sedangkan harga emas Antam dengan ukuran 10 gram tercatat seharga Rp 27.222.000. Lalu emas dengan ukuran 50 gram dibanderol Rp 135.767.000.
Sementara itu, untuk harga emas pada Galeri24 untuk ukuran terkecil atau 0,5 gram dibanderol seharga Rp 1.389.000. Sedangkan untuk ukuran 1 gram dibanderol pada harga Rp. 2.649.000.
Sedangkan harga emas UBS pada ukuran 1 gram dibanderol pada harga Rp 2.662.000. Kemudian untuk emas dengan ukuran 0,5 gram dihargai sebesar Rp 1.439.000.
Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017 untuk semua jenis emas mulai dari gramasi 1 gram hingga 1.000 gram (1 kilogram).
Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.
PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.
Berikut daftar harga emas Antam, Galeri24, dan UBS
Antam
0,5 gram Rp 1.440.000
1 gram Rp 2.775.000
2 gram Rp 5.488.000
3 gram Rp 8.205.000
5 gram Rp 13.640.000
10 gram Rp 27.222.000
25 gram Rp 67.925.000
50 gram Rp 135.767.000
100 gram Rp 271.453.000
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