Kejar Target Investasi Rp 2.322 Triliun, Rosan Minta Tambahan Anggaran Rp 578,9 Miliar

CEO Danantara, Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan P. Roeslani. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan P Roeslani, meminta tambahan anggaran sebesar Rp 578,9 miliar untuk pagu 2027.
Adapun dengan permintaan tersebut maka total pagu anggaran BKPM menjadi Rp 1,20 triliun dari pagu awal sebesar Rp 625,1 miliar.
“Kami berharap tentunya dukungan dan pertimbangan pimpinan serta lotak Komisi XII yang terhormat agar tambahan agaran sebesar Rp 578,9 miliar sesuai dengan kebutuhan minimal anggaran Kementerian Investasi tahun 2027 dapat terpenuhi sebesar Rp 1,2 triliun.
Rosan menjelaskan, anggaran tersebut nantinya akan digunakan untuk program dukungan manajemen sebesar Rp 579,9 miliar dan program penanaman modal dan hilirisasi sebesar Rp 624,1 miliar.
Ia mengatakan, permintaan tersebut diperlukan untuk mencapai target realisasi investasi penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp 2.322 triliun pada 2027.
“Kementerian investasi, realisasi investasi PMA atau PMDN sebesar Rp 2.322 triliun atau lebih tinggi 13,8 persen dibandingkan dengan target 2026 sebesar Rp 2.041,3 triliun,” ujarnya.
Terdapat beberapa program strategis BKPM pada 2027 diantaranya pengembangan sistem online single submission (OSS) berbasis kecerdasan buatan, big data dan blockchain.
Rosan menjelaskan, program tersebut diperlukan untuk meningkatkan akurasi, transparansi, keandalan sistem, dan memperluas integrasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kabupaten kota ke sistem OSS.
“Tahun 2027 Kementrian ATR dan BPN menargetkan penambahan perusahaan RDTR di 400 kabupaten-kota,” ucapnya.
Daftar Pemain Timnas Argentina dan Aljazair di Grup J Piala Dunia 2026
Daftar Pemain Spanyol dan Tanjung Verde di Piala Dunia 2026
Prediksi Skor Timnas Qatar vs Swiss di Piala Dunia 2026: The Maroons Terancam Gagal Start Sempurna
Daftar Pemain Inggris dan Kroasia di Grup L Piala Dunia 2026
Prediksi Skor Amerika Serikat vs Paraguay di Piala Dunia 2026: Pembuktian Magis Christian Pulisic
Daftar Pemain Swedia dan Tunisia di Piala Dunia 2026
Prediksi Susunan Pemain Timnas Brasil vs Maroko: Vinicius Junior dan Achraf Hakimi Siap Saling Sikut di Piala Dunia
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
Prediksi Skor Jerman vs Curacao di Piala Dunia 2026: Der Panzer Siap Menggila di Laga Perdana
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa