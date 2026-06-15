Kejar Target Investasi Rp 2.322 Triliun, Rosan Minta Tambahan Anggaran Rp 578,9 Miliar

JawaPos.com - Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan P Roeslani, meminta tambahan anggaran sebesar Rp 578,9 miliar untuk pagu 2027.

Adapun dengan permintaan tersebut maka total pagu anggaran BKPM menjadi Rp 1,20 triliun dari pagu awal sebesar Rp 625,1 miliar.

“Kami berharap tentunya dukungan dan pertimbangan pimpinan serta lotak Komisi XII yang terhormat agar tambahan agaran sebesar Rp 578,9 miliar sesuai dengan kebutuhan minimal anggaran Kementerian Investasi tahun 2027 dapat terpenuhi sebesar Rp 1,2 triliun.

Rosan menjelaskan, anggaran tersebut nantinya akan digunakan untuk program dukungan manajemen sebesar Rp 579,9 miliar dan program penanaman modal dan hilirisasi sebesar Rp 624,1 miliar.

Ia mengatakan, permintaan tersebut diperlukan untuk mencapai target realisasi investasi penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp 2.322 triliun pada 2027.

“Kementerian investasi, realisasi investasi PMA atau PMDN sebesar Rp 2.322 triliun atau lebih tinggi 13,8 persen dibandingkan dengan target 2026 sebesar Rp 2.041,3 triliun,” ujarnya.

Terdapat beberapa program strategis BKPM pada 2027 diantaranya pengembangan sistem online single submission (OSS) berbasis kecerdasan buatan, big data dan blockchain.

Rosan menjelaskan, program tersebut diperlukan untuk meningkatkan akurasi, transparansi, keandalan sistem, dan memperluas integrasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kabupaten kota ke sistem OSS.