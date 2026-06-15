Logo JawaPos
HomeEkonomi
Author avatar - Image
Djati Waluyo
Senin, 15 Juni 2026 | 19.59 WIB

Kejar Target Investasi Rp 2.322 Triliun, Rosan Minta Tambahan Anggaran Rp 578,9 Miliar

CEO Danantara, Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan P. Roeslani. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com) - Image

CEO Danantara, Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan P. Roeslani. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan P Roeslani, meminta tambahan anggaran sebesar Rp 578,9 miliar untuk pagu 2027.

Adapun dengan permintaan tersebut maka total pagu anggaran BKPM menjadi Rp 1,20 triliun dari pagu awal sebesar Rp 625,1 miliar.

“Kami berharap tentunya dukungan dan pertimbangan pimpinan serta lotak Komisi XII yang terhormat agar tambahan agaran sebesar Rp 578,9 miliar sesuai dengan kebutuhan minimal anggaran Kementerian Investasi tahun 2027 dapat terpenuhi sebesar Rp 1,2 triliun.

Rosan menjelaskan, anggaran tersebut nantinya akan digunakan untuk program dukungan manajemen sebesar Rp 579,9 miliar dan program penanaman modal dan hilirisasi sebesar Rp 624,1 miliar.

Ia mengatakan, permintaan tersebut diperlukan untuk mencapai target realisasi investasi penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp 2.322 triliun pada 2027.

“Kementerian investasi, realisasi investasi PMA atau PMDN sebesar Rp 2.322 triliun atau lebih tinggi 13,8 persen dibandingkan dengan target 2026 sebesar Rp 2.041,3 triliun,” ujarnya.

Terdapat beberapa program strategis BKPM pada 2027 diantaranya pengembangan sistem online single submission (OSS) berbasis kecerdasan buatan, big data dan blockchain.

Rosan menjelaskan, program tersebut diperlukan untuk meningkatkan akurasi, transparansi, keandalan sistem, dan memperluas integrasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kabupaten kota ke sistem OSS.

“Tahun 2027 Kementrian ATR dan BPN menargetkan penambahan perusahaan RDTR di 400 kabupaten-kota,” ucapnya.

Editor: Estu Suryowati
Tags
Artikel Terkait
Dear Investor! Bos Danantara Rosan Roeslani Nilai Saham-saham Perbankan Masih Undervalued - Image
Finance

Dear Investor! Bos Danantara Rosan Roeslani Nilai Saham-saham Perbankan Masih Undervalued

Rabu, 20 Mei 2026 | 03.00 WIB

Akuisisi Saham Perusahaan Asal Perancis di Weda Bay, Rosan: Danantara Bisa jadi Strong Local Partner - Image
Ekonomi

Akuisisi Saham Perusahaan Asal Perancis di Weda Bay, Rosan: Danantara Bisa jadi Strong Local Partner

Jumat, 15 Mei 2026 | 03.19 WIB

Tren Investasi Jepang di Indonesia Terus Meningkat - Image
Ekonomi

Tren Investasi Jepang di Indonesia Terus Meningkat

Kamis, 11 Juni 2026 | 02.12 WIB

Terpopuler

Daftar Pemain Timnas Argentina dan Aljazair di Grup J Piala Dunia 2026 - Image
1

Daftar Pemain Timnas Argentina dan Aljazair di Grup J Piala Dunia 2026

2

Daftar Pemain Spanyol dan Tanjung Verde di Piala Dunia 2026

3

Prediksi Skor Timnas Qatar vs Swiss di Piala Dunia 2026: The Maroons Terancam Gagal Start Sempurna

4

Daftar Pemain Inggris dan Kroasia di Grup L Piala Dunia 2026

5

Prediksi Skor Amerika Serikat vs Paraguay di Piala Dunia 2026: Pembuktian Magis Christian Pulisic

6

Daftar Pemain Swedia dan Tunisia di Piala Dunia 2026

7

Prediksi Susunan Pemain Timnas Brasil vs Maroko: Vinicius Junior dan Achraf Hakimi Siap Saling Sikut di Piala Dunia

8

Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati

9

Prediksi Skor Jerman vs Curacao di Piala Dunia 2026: Der Panzer Siap Menggila di Laga Perdana

10

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore