Harga Emas kembali Rontok, Berikut Daftar Harga 3 Jenama di Pegadaian

Harga emas Antam pada Jumat (12/6) dibanderol di harga Rp 2.797.000 per 1 gram atau turun Rp 25.000 per gram. (dok. JawaPos.com)
JawaPos.com - Harga emas Antam mengalami penurunan dalam beberapa hari terakhir. Berdasarkan laman resmi Pegadaian, harga emas Antam pada Jumat (12/6) dibanderol di harga Rp 2.797.000 per 1 gram atau turun Rp 25.000 jika dibandingkan dengan perdagangan sehari sebelumnya.
Berdasarkan laman resmi Pegadaian harga emas Antam dengan ukuran terkecil atau 0,5 gram dibanderol dengan harga Rp 1.451.000. Sedangkan dengan ukuran 2 gram dibanderol dengan harga Rp 5.531.000.
Sedangkan harga emas Antam dengan ukuran 10 gram tercatat seharga Rp 27.441.000. Lalu emas dengan ukuran 25 gram dibanderol Rp 68.471.000.
Sementara itu, untuk harga emas pada Galeri24 untuk ukuran terkecil atau 0,5 gram dibanderol seharga Rp 1.397.000. Sedangkan untuk ukuran 1 gram dibanderol pada harga Rp. 2.663.000.
Sedangkan harga emas UBS pada ukuran 1 gram dibanderol pada harga Rp 2.676.000. Kemudian untuk emas dengan ukuran 0,5 gram dihargai sebesar Rp 1.447.000.
Berikut daftar harga emas Antam, Galeri24, dan UBS
0,5 gram Rp 1.451.000
1 gram Rp 2.797.000
2 gram Rp 5.531.000
3 gram Rp 8.271.000
5 gram Rp 13.749.000
10 gram Rp 27.441.000
25 gram Rp 69.095.000
50 gram Rp 136.859.000
100 gram Rp 273.637.000
0,5 gram Rp 1.397.000
1 gram Rp 2.663.000
2 gram Rp 5.263.000
5 gram Rp 13.059.000
10 gram Rp 26.049.000
25 gram Rp 64.771.000
50 gram Rp 129.440.000
100 gram Rp 258.751.000
250 gram Rp 645.289.000
500 gram Rp 1.290.557.000
1000 gram Rp 2.581.152.000
0,5 gram Rp 1.447.000
1 gram Rp 2.676.000
2 gram Rp 5.311.000
5 gram Rp 13.123.000
10 gram Rp 26.107.000
25 gram Rp 65.139.000
50 gram Rp 130.011.000
100 gram Rp 259.920.000
250 gram Rp 649.608.000
500 gram Rp 1.297.690.000.
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