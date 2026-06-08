Tren Properti 2026: Permintaan Rumah Tipe Besar Melonjak, Apa Pemicunya?

JawaPos.com - Minat masyarakat terhadap hunian premium menunjukkan tren yang terus menguat. Tidak hanya mencari rumah dengan ukuran lebih besar, calon pembeli kini semakin mempertimbangkan kualitas kawasan, akses infrastruktur, serta potensi nilai investasi jangka panjang sebelum mengambil keputusan membeli properti.

Perubahan preferensi tersebut tercermin dari data Survei Harga Properti Residensial (SHPR) Bank Indonesia. Data menunjukkan penjualan rumah pada triwulan IV 2025 mengalami perbaikan sebesar 2,01 persen secara kuartalan (qtq), setelah sebelumnya terkontraksi 5,21 persen pada triwulan III 2025.

Pertumbuhan paling signifikan terjadi pada segmen rumah tipe besar yang melonjak 31,97 persen (qtq) setelah sebelumnya mengalami kontraksi 13,50 persen. Kondisi ini mengindikasikan bahwa permintaan terhadap hunian premium masih cukup kuat, terutama di kawasan penyangga Jakarta yang memiliki dukungan infrastruktur dan lingkungan yang lebih tertata.

Melihat perkembangan tersebut, sejumlah pengembang mulai menyesuaikan strategi produk mereka dengan menghadirkan hunian yang tidak hanya menawarkan bangunan berkualitas, tetapi juga mengedepankan konsep kawasan yang terintegrasi.

Menurut Commercial General Manager Ateraland Group Andika Seto, kehadiran tipe baru merupakan bagian dari penguatan konsep kawasan yang menjadi fokus utama pengembangan. Dia menjelaskan, kebutuhan pasar saat ini semakin beragam sehingga pengembang perlu menyediakan pilihan hunian yang lebih fleksibel dan sesuai dengan gaya hidup penghuni.

"Tipe F dalam Garden Residence at Emeralda Golf ini dihadirkan sebagai bagian dari penguatan konsep kawasan yang kami kembangkan. Bagi kami, nilai sebuah hunian tidak hanya terletak pada unitnya, tetapi juga pada kualitas lingkungan, konektivitas, serta keberlanjutan kawasan itu sendiri," ujar Andika.

"Garden Residence at Emeralda Golf Tipe F dirancang untuk menjawab kebutuhan akan hunian landed di kawasan golf dengan tata ruang yang lebih efisien dan fungsional, sekaligus memperluas pilihan bagi segmen pembeli yang semakin dinamis," lanjut dia.

Selain ukuran rumah, efisiensi tata ruang juga menjadi salah satu faktor yang semakin diperhatikan oleh calon pembeli rumah premium. Mereka tidak lagi hanya mencari bangunan luas, tetapi juga desain yang mampu mendukung kenyamanan aktivitas sehari-hari.