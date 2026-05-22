Dukung Gagasan Indonesia Menuju Swasembada Papan 2045, BTN Rumuskan Strategi Inklusif Pembiayaan Hunian Murah

JawaPos.com - Sebagai motor utama pembiayaan perumahan nasional, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memastikan kesiapannya mengawal cetak biru (roadmap) menuju target Swasembada Papan 2045.

Hal tersebut disampaikan Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu pada peluncuran dan bedah buku 'Indonesia Menuju Swasembada Papan 2045' karya Wakil Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP), Fahri Hamzah di Menara 2 BTN, Kamis (21/5) sore.

Nixon menegaskan, pihaknya terus merumuskan strategi inklusif agar pembiayaan hunian bisa diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, baik di sektor formal maupun informal.

​"Kami menyusun peta jalan strategis ini agar tidak ada masyarakat yang tertinggal. Sinergi antara Satgas Perumahan, kementerian, dan BTN akan menjadi kunci utama mewujudkan Swasembada Papan 2045," terang Nixon.

​Salah satu solusi realistis yang ditawarkan adalah penyediaan pembiayaan murah dengan tenor jangka panjang. Mulai dari 20, 30, hingga 40 tahun.

Skema tersebut dinilai krusial mengingat harga hunian yang terus melambung. Sehingga batas keterjangkauan masyarakat, khususnya MBR bisa tetap terjaga.

​Nixon menambahkan, kerangka berpikir dalam buku ini sejatinya juga menyentuh tiga isu fundamental. Yakni, tata ruang, demokratisasi lahan, dan instrumen pembiayaan. Nah, tantangan terbesar industri saat ini adalah menggali sumber pendanaan jangka panjang yang benar-benar murah.

Baca Juga:Menteri PKP Apresiasi BSN Kembangkan KPR Subsidi Syariah Dukung Program 3 Juta Rumah

​"Definisi murah ini bisa macam-macam. Namun bagi kami (BTN), indikator utamanya adalah keterjangkauan (affordable). Di situlah challenge-nya, bagaimana merumuskan instrumen pembiayaan yang pas agar cicilan rumah tidak mencekik kantong rakyat," tegas Nixon.

Sebagaimana diketahui, meski baru satu setengah tahun mengemban amanah sebagai Wamen PKP, Fahri Hamzah langsung tancap gas menelurkan karya literatur.