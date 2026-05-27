Harga Emas Antam Rabu, 27 Mei 2026: Turun Rp 13.000 Jadi Rp 2.785.000 Per Gram

Ilustrasi emas Antam. (Dok. JawaPos.com)
JawaPos.com - Harga emas Antam tercatat turun sebesar Rp 13.000 menjadi Rp 2.785.000 per gram pada perdagangan Rabu (27/5). Harga tersebut tercatat lebih rendah dibandingkan sebelumnya yang berada di level Rp 2.798.000 per gram, pada perdagangan Selasa (26/5).
Mengutip laman resmi Logam Mulia, harga emas Antam paling murah ukuran 0,5 gram kini dibanderol Rp 1.442.500. Harga emas ukuran 5 gram tercatat Rp 13.740.000.
Begitu juga harga emas Antam untuk harga untuk emas ukuran 10 gram tercatat sebesar Rp 27.400.000. Lalu, emas ukuran 25 gram dijual dengan harga Rp 68.335.000.
Selanjutnya, emas Antam berukuran 50 gram ditawarkan seharga Rp 136.505.000. Kemudian, emas Antam dengan berat 100 gram dibanderol Rp 272.860.000. Sedangkan emas terbesar berukuran 1.000 gram dibanderol Rp2.725.600.000.
Harga yang turun juga berlaku untuk penjualan kembali atau buyback sebesar Rp 13.000 menjadi Rp 2.594.000 per gram. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan dengan buyback sebelumnya yang dikenakan Rp 2.798.000 per gram.
Jika masyarakat ingin menjual emas koleksinya akan dikenakan harga senilai Rp 2.594.000 per gram. Bagi pemilik emas batangan yang telah dibeli sejak November tahun 2022 atau sekitar tiga tahun ke belakang, maka harga jual yang diperoleh sangat menguntungkan alias cuan.
Pasalnya, harga emas pada 26 November 2022 berada di level Rp 936.000 per gram. Jika saja memiliki 5 gram dengan harga beli mencapai Rp 4.680.000, apabila dijual saat ini maka akan laku sebesar Rp 12.970.000 (belum termasuk pajak).
Dengan begitu, keuntungan yang diperoleh secara total dari penjualan 5 gram emas Antam tahun 2022 tersebut sebesar Rp 8.290.000.
Berikut rincian harga emas Antam hari ini, Rabu (27/5) dari 0,5 gram hingga 1.000 gram di BELM - Setiabudi One, Jakarta Selatan:
- Harga emas 0,5 gram: Rp1.442.500
- Harga emas 1 gram: Rp2.785.000
- Harga emas 2 gram: Rp5.520.000
- Harga emas 3 gram: Rp8.262.000
- Harga emas 5 gram: Rp13.740.000
- Harga emas 10 gram: Rp27.400.000
- Harga emas 25 gram: Rp68.335.000
- Harga emas 50 gram: Rp136.505.000
- Harga emas 100 gram: Rp272.860.000
- Harga emas 250 gram: Rp681.840.000
- Harga emas 500 gram: Rp1.363.400.000
- Harga emas 1.000 gram: Rp2.725.600.000.
