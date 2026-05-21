Pantau Operasional Alat Berat dengan Realtime untuk Jaga Performa Bisnis 

CIO PT Trakindo Utama Daniel Setyadi. (Jatu Rahendarto/JawaPos.com)
JawaPos.com - Pemakai alat berat di lokasi proyek dan tambang membutuhkan layanan kecepatan dan ketepatan. Para pengguna itu tidak mau bisnisnya terganggu. Kini di alat berat terdapat teknologi yang memantau kondisi realtime.
Chief Innovation Officer (CIO) PT Trakindo Utama Daniel Setyadi menuturkan, para pengguna alat berat dari Trakindo-Caterpillar kini tidak lagi mengira-ngira alatnya di lokasi tambang atau proyek bekerja berapa jam. "Semua dapat terpantau secara realtime," ungkap Daniel Setyadi saat ditemui JawaPos.com di Jakarta pada Rabu (20/5).
Pemantauan alat berat itu bernama VisionLink, teknologi digital dari Trakindo yang menjadi diler resmi tunggal Caterpillar. VisionLink merupakan sistem berbasis cloud yang memberikan informasi akurat dan kemudahan dalam pengelolaan unit. Dengan sistem itu kinerja armada dapat dimaksimalkan.
Fungsi dari VisionLink ini memonitor seluruh armada, maksimalkan waktu operasional, dan optimalkan penggunaan unit. "VisionLink ini alatnya kita pasangkan di armada. Sehingga kinerja dapat terbaca langsung oleh server. Nah, konsumen dapat memantau dari aplikasi mereka. Baik secara mobile atau desktop," sambungnya.
VisionLink diluncurkan Trakindo pada 2022. Semenjak diluncurkan, kini 70 persen alat berat dari Trakindo sudah dilengkapi. Umumnya alat berat produksi dari 2022. Sementara untuk alat berat produksi sebelum 2022 diretrofit. "Tapi tidak semua alat lama yang dipasang. Semua tergantung kebutuhan dari konsumen dan usia keekonomian aramada itu sendiri," tandasnya.
Daniel bercerita, dulu para pengguna alat berat Trakindo harus memantau secara langsung kondisi alatnya apakah bekerja atau tidak. Setidaknya menempatkan personel pengawas. Dengan adanya VisionLink, para pengguna bisa menjaga keberlangsungan bisnis tetap berjalan dengan optimal.
Selain itu, visionlink berfungsi memberikan alarm atau informasi tentang kondisi terkini. Seperti usia bagian perangkat tertentu harus diganti. Waktu operasional maksimal. "VisionLink ini benar-benar memberikan customer experience dan sudah menjadi standar baru layanan," tandasnya.
