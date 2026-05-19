Cara Praktis Memesan Transportasi dan Kurir Harian di Maxim

JawaPos.com - Maxim menghadirkan solusi untuk layanan pengantaran barang (kurir) dan transportasi ideal untuk warga Indonesia. Cara pesannya mudah, tarif Maxim terbukti terjangkau dengan keamanan yang terjamin. Anda bisa melihat berapa harga yang harus dibayarkan di awal tanpa diubah-ubah lagi.

Anda bisa memesan Maxim untuk pengantaran mobil, motor hingga kendaraan kargo misalnya untuk pindahan tempat tinggal. Yuk simak bagaimana caranya memesan layanan kurir dan transportasi menggunakan Maxim.

Begini Caranya Pesan Maxim

Baru pertama kali menggunakan Maxim? Tidak perlu khawatir,aplikasi transportasi atau ojek online ini termasuk mudah digunakan. Banyak pengguna yang suka dengan tampilan sederhana, menu-menu yang jelas dan fitur lengkap dari aplikasi ini.

Simak langkah-langkah berikut untuk penggunaan aplikasi Maxim:

Download Maxim di Market App

Aplikasi Maxim tersedia baik itu di Play Store Google maupun App Store. Agar bisa menggunakan layanannya, aplikasi ini harus diinstal terlebih dahulu di smartphone anda. Aplikasi Maxim sudah di-download sebanyak 100 juta lebih di Google Play Store dengan rating 4.9 dari 7.220.000 reviews lebih.

Daftar Akun

Untuk menggunakan Maxim, penumpang cukup menyiapkan nomor handphone saja. Pastikan nomor Anda aktif dan tidak dalam mode pesawat. Isi juga data-data lain yang dibutuhkan seperti nama lengkap dan alamat email (aktif).

Sistem akan melakukan verifikasi melalui OTP lalu anda bisa masuk ke dalam akun penumpang setelahnya.

Pilih Layanan Maxim

Layanan Maxim tersedia dalam ojek motor, transportasi mobil, titip belanja dan kurir barang. Pilih salah satu dari layanan tersebut dan jangan lupa untuk mengaktifkan GPS terlebih dahulu. Sistem akan mendeteksi lokasi anda dan anda bisa memilih tujuan/destinasi dan titik awal.

Pastikan anda mengatur titik yang presisi untuk menghindari kesalahpahaman dan mempermudah pengemudi mencari lokasi.

Cek Tarifnya

Tarif yang anda lihat di layar adalah biaya sesungguhnya yang akan anda bayar dan tidak berubah-ubah. Tapi anda bisa juga menyesuaikan rute kembali misal ingin ada pemberhentian di tengah-tengah atau ada tujuan destinasi tambahan.