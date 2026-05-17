Mendag Budi Santoso Pastikan Impor Nafta dari AS Tiba Pertengahan Mei 2026

Petugas memeriksa kualitas biji plastik Polytam di Kilang Pertamina Internasional (KPI) Unit Plaju,
JawaPos.com - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyampaikan impor bahan baku utama biji plastik berupa nafta dijadwalkan tiba pada pertengahan Mei 2026 sebagai upaya memenuhi kebutuhan industri dalam negeri.
"Pertengahan Mei sampai ya, nanti saya update lagi ya," ujar Budi di Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Minggu (17/5).
Ia mengatakan pemerintah terus mengawasi perkembangan pasokan bahan baku agar aktivitas produksi industri plastik nasional tetap berjalan stabil di tengah tantangan rantai pasok global.
Menurut Budi, pasokan nafta yang akan datang pada pertengahan Mei tersebut berasal dari Amerika Serikat. Meski demikian, pemerintah sebelumnya juga sempat menjajaki alternatif sumber impor dari negara lain guna mengantisipasi kebutuhan industri.
"Dari Amerika (asal impor). Kemudian kemarin cari solusinya dari India sama Afrika, tapi yang pertengahan Mei itu, ya dari Amerika," katanya.
Budi menegaskan langkah impor dilakukan untuk menjaga keberlangsungan rantai pasok industri sekaligus memastikan kegiatan manufaktur tidak mengalami gangguan akibat keterbatasan bahan baku.
Selain membuka keran impor secara terukur, pemerintah juga tetap berupaya mendorong peningkatan kapasitas produksi dalam negeri agar ketergantungan terhadap pasokan luar dapat dikurangi secara bertahap.
Ia menambahkan Kementerian Perdagangan akan terus memperbarui informasi terkait realisasi impor maupun perkembangan distribusi bahan baku plastik ke depannya.
Sebelumnya, pemerintah aktif mencari berbagai alternatif negara pemasok bahan baku plastik demi menjaga kestabilan pasokan dan harga di pasar domestik.
Selama ini, kebutuhan nafta sebagai bahan baku utama biji plastik banyak dipenuhi dari kawasan Timur Tengah. Namun, situasi global membuat proses pengiriman menjadi lebih lama dan persaingan mendapatkan pasokan semakin ketat.
Fans Persija Datangi Sesi Latihan di Sawangan, Jakmania Bentangkan Spanduk Kritik untuk Manajemen Klub
Kemendiktisaintek Ubah Nama Prodi Teknik jadi Rekayasa, ini Daftarnya
Sekjen Laskar Merah Putih Minta Presiden Perhatikan Para Jaksa: Mereka Belum Dapat Apresiasi yang Proporsional
11 Oleh-Oleh Khas Semarang yang Paling Diburu Wisatawan karena Rasanya Lezat dan Cocok Dijadikan Buah Tangan
Jadwal Moto3 Catalunya 2026: Veda Ega Pratama Siap Jaga Konsistensi di Barcelona
Koperasi Desa Merah Putih di Pakuhaji Sepi dan Bangunan Sederhana, Dinkop UMKM Tangerang: Tidak Dibangun dari Dana Agrinas
5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat
13 Buah Tangan Khas Malang Paling Populer dengan Cita Rasa Lezat dan Harga Ramah di Kantong
12 Rekomendasi Oleh-Oleh Tradisional dan Kekinian Khas Bandung, Wajib Masuk Daftar Belanja Wisatawan Saat Berkunjung ke Kota Kembang
10 Rekomendasi Oleh-oleh Khas Solo yang Selalu Ramai Dibeli Saat Musim Liburan, Mulai dari Tradisional hingga Makanan Kekinian!