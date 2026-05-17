VKTR Resmi Umumkan Pengunduran Diri Direktur Utama Gilarsi Wahju Setijono

JawaPos.com - PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk (VKTR) memastikan pengunduran diri Gilarsi Wahju Setijono dari posisi direktur utama perseroan.

Keputusan tersebut akan berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dijadwalkan berlangsung pada Selasa (19/5), sesuai ketentuan tata kelola perusahaan dan regulasi yang berlaku.

Komisaris Utama VKTR Anindya N. Bakrie mengatakan perseroan menghormati keputusan tersebut sekaligus memberikan apresiasi atas kontribusi yang telah diberikan Gilarsi selama memimpin perusahaan.

“Kami menghormati keputusan Bapak Gilarsi Wahju Setijono dan menyampaikan apresiasi atas kontribusi yang telah diberikan bagi perkembangan Perseroan," ujar Anindya dalam keterangan resmi di Jakarta, dikutip dari Antara Minggu (17/5).

Menurut dia, Dewan Komisaris akan memastikan proses pergantian kepemimpinan berjalan lancar dan tetap mengedepankan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

VKTR menegaskan perubahan di jajaran pimpinan merupakan bagian dari dinamika korporasi yang dilakukan secara profesional dan terukur, tanpa mengganggu kesinambungan strategi bisnis maupun komitmen perusahaan kepada para pemangku kepentingan.

Selama menjabat sebagai direktur utama, Gilarsi disebut berperan dalam memperkuat fondasi bisnis perusahaan, memperluas kerja sama strategis, hingga mendorong pengembangan ekosistem kendaraan listrik nasional.

Salah satu capaian yang disoroti perseroan adalah peresmian fasilitas perakitan kendaraan komersial listrik di Magelang, Jawa Tengah.

Fasilitas tersebut menjadi bagian dari upaya VKTR mendukung transformasi mobilitas hijau sekaligus memperkuat industri nasional.