Dimas Choirul
Senin, 11 Mei 2026 | 23.58 WIB

Ekosistem Ekspor Nasional yang Kuat Dinilai Mampu Dorong UMKM Lokal Bersaing di Pasar Global

Talkshow Program Persiapan Ekspor #Lokal Mendunia. (Dimas Choirul/Jawapos.com)

JawaPos.com - Di tengah tren positif perdagangan nasional, peluang produk lokal untuk menembus pasar global semakin terbuka. Kementerian Perdagangan (Kemendag) mencatat surplus neraca perdagangan Indonesia sepanjang 2025 mencapai USD 41,05 miliar, meningkat 31,03 persen dibanding tahun sebelumnya, dengan ekspor tumbuh 6,15 persen menjadi USD 282,91 miliar. 

Seiring meningkatnya optimisme ekspor tersebut, pemanfaatan ekosistem digital kini menjadi salah satu jalan bagi brand lokal untuk memperluas pasar ke luar negeri. Melalui kombinasi konten, siaran LIVE, dan kolaborasi dengan kreator, semakin banyak merek Indonesia mulai menjangkau konsumen lintas negara secara lebih organik dan relevan.

Program Persiapan Ekspor #Lokal Mendunia dinilai sebagai langkah nyata untuk membantu brand lokal Indonesia memasuki pasar Asia Tenggara secara lebih terstruktur. Inisiatif ini mencerminkan kekuatan discovery commerce, melalui integrasi konten, LIVE, dan kolaborasi dengan kreator, yang memungkinkan produk ditemukan secara organik oleh konsumen lintas negara.

Hingga saat ini, sebanyak 50 merek lokal telah bergabung, dengan 35 di antaranya teridentifikasi siap memasuki pasar ekspor Asia Tenggara. Dirancang melalui empat tahap terstruktur, yakni seleksi, inkubasi, go-to-market, hingga perluasan ekspansi, program ini memberikan panduan menyeluruh bagi brand untuk memasuki pasar Asia Tenggara. 

Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI, Fajarini Puntodewi, menyampaikan apresiasi terhadap program ini yang dinilai mampu memperkuat sinergi antara platform digital dan pelaku usaha dalam memperluas akses pasar ekspor produk Indonesia. 

Menurutnya, kolaborasi strategis semacam ini penting untuk memperkuat ekosistem ekspor nasional sekaligus mendorong lebih banyak UMKM dan merek lokal Indonesia bersaing di pasar global.

"Inisiatif kolaboratif seperti ini penting untuk memperkuat daya saing ekspor nonmigas Indonesia sekaligus membuka peluang lebih luas bagi UMKM menembus rantai perdagangan dunia," ujar Puntodewi dalam acara Talkshow TikTok Shop by Tokopedia bertajuk Program Persiapan Ekspor #Lokal Mendunia, di Jakarta, Senin (11/5).

Sementara itu, Senior Director of Tokopedia and TikTok Shop Indonesia, Vonny Ernita Susamto, mengatakan, produk lokal Indonesia tidak hanya mampu bersaing, tetapi juga dapat menjadi pilihan utama konsumen global. 

Menurut Vonny, banyak merek lokal telah kuat di pasar domestik dan memiliki potensi besar untuk menjangkau pasar global secara lebih luas. 

"Melalui #LokalMendunia, kami membantu brand berekspansi ke Asia Tenggara secara lebih terstruktur, didukung ekosistem, data, kolaborasi lintas negara, serta kekuatan discovery commerce yang memungkinkan produk ditemukan secara lebih relevan oleh konsumen di berbagai pasar," terangnya.

