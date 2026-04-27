Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman Groundbreaking Ruas Sabbang-Rongkong Lutra

Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, resmi melakukan groundbreaking pembangunan jalan ruas Sabbang-Tallang dan Tallang-Sae. (ANTARA)
JawaPos.com - Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Andi Sudirman Sulaiman, resmi melakukan groundbreaking pembangunan jalan ruas Sabbang-Tallang dan Tallang-Sae yang terletak di Kecamatan Rongkong, Kabupaten Luwu Utara, Minggu.
Pembangunan ini menjadi komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam membuka akses konektivitas menuju wilayah Seko, yang selama ini dikenal sebagai salah satu daerah dengan tantangan geografis cukup berat.
“Alhamdulillah hari ini kita melakukan groundbreaking pembangunan jalan ruas Sabbang-Tallang dan Tallang-Sae di Kecamatan Rongkong,” ujar Andi Sudirman dalam keterangannya dikutip Senin (27/4).
Ia menjelaskan, ruas jalan menuju Seko tersebut akan mendapatkan penanganan preservasi sepanjang kurang lebih 141 kilometer. Program pembangunan ini didukung anggaran kurang lebih Rp 70-80 miliar kolaborasi APBN dan APBD Provinsi Sulsel.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur ini sangat penting untuk menunjang mobilitas barang dan jasa masyarakat sekaligus mempercepat pertumbuhan ekonomi di wilayah pegunungan Luwu Utara.
Lebih lanjut, Andi Sudirman mengungkapkan pengerjaan jalan tidak berhenti pada tahap ini. Pemerintah pusat melalui Kementerian PU dan Provinsi telah merencanakan kelanjutan pembangunan pada tahun 2027 mendatang.
“Untuk tahap kedua, Insya Allah tahun depan kita akan lanjutkan pembangunan jalan dengan kolaborasi APBN dan APBD Provinsi untuk menuntaskan sampai ke Seko,” ungkapnya.
Andi Sudirman pun mengajak seluruh masyarakat untuk turut memberikan dukungan agar proses pembangunan berjalan lancar. Sebab, lokasi di wilayah tersebut selama ini terbilang sulit dijangkau.
“Tentu kita apresiasi atas semua upaya sinergitas bersama Pemkab dan Pemprov Sulsel khususnya kepada Bapak Presiden Prabowo melalui Kementrian PU atas kolaborasi ini,” ungkapnya.
