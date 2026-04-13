Perkuat Sinergi Pusat-Daerah, Apkasi Siapkan Masukan ke Presiden Kawal Pembangunan di Daerah

JawaPos.com – Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) menegaskan komitmen untuk mengawal agenda pembangunan nasional bersama Pemerintah Pusat. Ketua Umum Apkasi, Bursah Zarnubi, mengajak seluruh kepala daerah untuk tetap optimis dan mengedepankan kreativitas dalam mendorong pembangunan di daerah.

Melalui Rapat Dewan Pengurus Apkasi II Tahun 2026 yang berlangsung di Jakarta, Senin (13/4/2026), Apkasi fokus mengerucutkan rekomendasi strategis sebagai bahan kontribusi pemikiran untuk disampaikan langsung kepada Presiden.

"Kondisi fiskal yang menantang justru menjadi momentum bagi daerah untuk membuktikan bahwa kami adalah mitra yang dapat dipercaya dalam mengelola kewenangan. Kita harus terus mencari jalur alternatif pembiayaan pembangunan agar kualitas pelayanan publik tidak sedikit pun berkurang," ungkap Bursah.

Apkasi memandang pentingnya membangun komunikasi yang hangat dan solutif antara daerah dan pusat guna memastikan kebijakan nasional selaras dengan realitas di lapangan.

"Kami ingin membawa suara yang utuh dari daerah. Bukan sekadar menyampaikan permasalahan, tetapi membawa data pendukung beserta tawaran solusi yang konstruktif. Kami berharap dalam waktu dekat dapat melakukan audiensi langsung dengan Bapak Presiden untuk menyelaraskan pandangan demi kepentingan masyarakat di seluruh kabupaten," ujar Bursah Zarnubi.

Dalam rapat tersebut, Apkasi secara khusus membentuk tim kecil untuk memilah dua hingga tiga isu paling mendesak dari 20 poin rekomendasi Rakernas Batam. Fokus utama yang diangkat mencakup dukungan penuh daerah terhadap Program Strategis Nasional (PSN), seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pengembangan Koperasi Desa Merah Putih.

Bursah menjelaskan bahwa daerah siap menjadi garda terdepan dalam menyukseskan program-program tersebut. "Kita akan sampaikan progres positif di lapangan, sekaligus mendiskusikan kendala teknis yang ditemui. Semangatnya adalah mencari jalan keluar bersama agar program mulia ini dirasakan manfaatnya secara maksimal oleh masyarakat di pelosok desa," tambahnya.