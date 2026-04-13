Harga BBM Pertamina, Shell, hingga Vivo Masih Stabil hingga Pertengahan April 2026, Cek Daftarnya

Ilustrasi kendaraan mengisi BBM di SPBU Vivo. (Tazkia Royyan/JawaPos.com)
JawaPos.com - Pada pertengahan April 2026, harga bahan bakar minyak (BBM) non subsidi seperti Pertamax pada SPBU Pertamina tampak masih stabil, sejak eskalasi di Timur Tengah naik akibat serangan Amerika Serikat (AS)-Israel ke Iran.
Pada laman resmi Pertamina di Jakarta pada Senin (13/4), harga Pertamax Series dan Dex Series terpantau stabil sejak awal Maret 2026
Pertalite Rp10.000 per liter
Solar subsidi Rp 6.800 per liter
Pertamax Rp12.300 per liter
Pertamax Turbo Rp 13.100 per liter
Pertamax Green Rp 12.900 per liter
Dexlite Rp 14.200 per liter
Pertamina Dex Rp 14.500 per liter.
Sementara itu, harga BBM pada sejumlah SPBU swasta seperti Shell, Vivo, dan BP juga tampak masih stabil.
Perusahaan-perusahan itu tampak belum menyesuaikan harga meskipun perang masih berkecamuk di Timur Tengah.
Berikut harga BBM di SPBU Swasta sejak 1 Maret 2026:
Shell Super Rp12.390 per liter
Shell V-Power Diesel Rp14.620 per liter
BP Ultimate Rp12.920 per liter
BP 92 Rp12.390 per liter
BP Ultimate Diesel Rp14.620 per liter.
Revvo 92: Rp12.390 per liter
Revvo 95: Rp12.930 per liter
Diesel Primus: Rp14.610 per liter.
