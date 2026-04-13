Harga BBM Pertamina, Shell, hingga Vivo Masih Stabil hingga Pertengahan April 2026, Cek Daftarnya

JawaPos.com - Pada pertengahan April 2026, harga bahan bakar minyak (BBM) non subsidi seperti Pertamax pada SPBU Pertamina tampak masih stabil, sejak eskalasi di Timur Tengah naik akibat serangan Amerika Serikat (AS)-Israel ke Iran.

Pada laman resmi Pertamina di Jakarta pada Senin (13/4), harga Pertamax Series dan Dex Series terpantau stabil sejak awal Maret 2026

Berikut rincian harga BBM SPBU Pertamina di Jakarta:

Pertalite Rp10.000 per liter

Solar subsidi Rp 6.800 per liter

Pertamax Rp12.300 per liter

Pertamax Turbo Rp 13.100 per liter

Pertamax Green Rp 12.900 per liter

Dexlite Rp 14.200 per liter

Pertamina Dex Rp 14.500 per liter.

Sementara itu, harga BBM pada sejumlah SPBU swasta seperti Shell, Vivo, dan BP juga tampak masih stabil.

Perusahaan-perusahan itu tampak belum menyesuaikan harga meskipun perang masih berkecamuk di Timur Tengah.

Berikut harga BBM di SPBU Swasta sejak 1 Maret 2026: