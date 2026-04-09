R. Nurul Fitriana Putri
10 April 2026, 01.55 WIB

Hampir 11 Juta SPT Masuk per 8 April, Aktivasi Coretax DJP Tembus 17,8 Juta Wajib Pajak

Wajib pajak membuka lapor pajak di web Coretax di Jakarta, Selasa (11/2/2025). (Hanung Hambara/Jawa Pos)

JawaPos.com - Direktorat Jenderal Pajak mencatat pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) hingga 8 April 2026 pukul 24.00 WIB sebanyak 10.979.585 SPT untuk Tahun Pajak 2025.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawanti, mengungkapkan bahwa mayoritas pelaporan berasal dari wajib pajak orang pribadi dengan tahun buku Januari hingga Desember.

“Progres Pelaporan SPT Tahunan PPh untuk periode s.d. 8 April 2026 (Tahun Pajak 2025), tercatat 10.979.585 SPT,” ujar Inge dalam keterangannya, Kamis (9/4).

Sementara itu, pelaporan dari wajib pajak badan tercatat sebanyak 252.361 untuk pelaporan dalam rupiah dan 182 dalam denominasi dolar AS.

Adapun untuk wajib pajak dengan tahun buku berbeda, yang mulai dilaporkan sejak 1 Agustus 2025, jumlahnya relatif kecil yakni 2.396 badan dalam rupiah dan 32 dalam dolar AS.

Di sisi lain, DJP juga mencatat perkembangan signifikan dalam implementasi sistem Coretax. Hingga periode yang sama, jumlah wajib pajak yang telah mengaktivasi akun Coretax DJP mencapai 17.855.749.

"Rinciannya, sebanyak 16.778.906 berasal dari wajib pajak orang pribadi, 985.874 wajib pajak badan, 90.742 wajib pajak instansi pemerintah, serta 227 wajib pajak pelaku Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE)," tukasnya.

Sebelumnya, Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) resmi memberikan relaksasi pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi untuk Tahun Pajak 2025.

Dalam kebijakan terbaru ini, wajib pajak diberikan kelonggaran waktu hingga 30 April 2026 tanpa dikenakan sanksi administratif. Bahkan, penghapusan sanksi administratif dilakukan dengan tidak menerbitkan Surat Tagihan Pajak.

Artikel Terkait
Pelaporan SPT Tembus 10,85 Juta, Aktivasi Coretax DJP Capai 17,7 Juta Wajib Pajak - Image
Ekonomi

Pelaporan SPT Tembus 10,85 Juta, Aktivasi Coretax DJP Capai 17,7 Juta Wajib Pajak

07 April 2026, 17.44 WIB

Pelaporan SPT Tembus 10,5 Juta, Aktivasi Coretax DJP Capai 17,5 Juta Wajib Pajak - Image
Finance

Pelaporan SPT Tembus 10,5 Juta, Aktivasi Coretax DJP Capai 17,5 Juta Wajib Pajak

02 April 2026, 04.07 WIB

Purbaya Temukan Masalah Baru di Coretax, Juga Akui Desain Coretax Belum Ramah Pengguna - Image
Ekonomi

Purbaya Temukan Masalah Baru di Coretax, Juga Akui Desain Coretax Belum Ramah Pengguna

28 Maret 2026, 00.08 WIB

Terpopuler

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja - Image
1

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja

2

Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total

3

Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung

4

BMKG Prediksi El Nino 2026 di Jatim Lemah, Tak Sekering 2023

5

Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru

6

Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang

7

Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara

8

Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen

9

Usai Kalahkan Australia, Ini Calon Lawan Timnas Futsal Indonesia di Semifinal AFF 2026

10

Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven

