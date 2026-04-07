Pelaporan SPT Tembus 10,85 Juta, Aktivasi Coretax DJP Capai 17,7 Juta Wajib Pajak

Wajib pajak membuka lapor pajak di web Coretax di Jakarta, Selasa (11/2/2025). (Hanung Hambara/Jawa Pos)
JawaPos.com – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat jumlah pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) telah menembus 10 juta wajib pajak hingga awal April 2026.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawanti mengungkapkan, hingga 6 April 2026 pukul 24.00 WIB, jumlah pelaporan SPT Tahunan PPh untuk Tahun Pajak 2025 mencapai 10.852.655 SPT.
“Progres Pelaporan SPT Tahunan PPh Untuk periode s.d. 6 April 2026 (Tahun Pajak 2025), tercatat 10.852.655 SPT,” ujar Inge dalam keterangannya, Selasa (7/4).
Secara rinci, mayoritas pelaporan berasal dari wajib pajak orang pribadi dengan tahun buku Januari–Desember.
Baca Juga:Sanksi Telat Lapor SPT Orang Pribadi Dihapus, Wajib Pajak Diberi Waktu hingga 30 April 2026
Tercatat, wajib pajak orang pribadi karyawan mendominasi dengan 9.468.238 SPT, disusul wajib pajak orang pribadi nonkaryawan sebanyak 1.145.159 SPT.
Sementara itu, pelaporan dari wajib pajak badan tercatat sebanyak 236.832 SPT untuk pelaporan dalam rupiah dan 171 SPT dalam denominasi dolar AS.
Untuk wajib pajak badan dengan tahun buku berbeda (yang mulai dilaporkan sejak 1 Agustus 2025), jumlahnya relatif kecil, yakni 2.223 SPT dalam rupiah dan 32 SPT dalam dolar AS.
Di sisi lain, DJP juga mencatat perkembangan signifikan dalam aktivasi akun sistem inti administrasi perpajakan atau Coretax.
Hingga periode yang sama, jumlah wajib pajak yang telah mengaktivasi akun Coretax DJP mencapai 17.758.819.
Baca Juga:Pemerintah Tanggung PPN Niaga hingga Naikkan Fuel Surcharge, Cegah Lonjakan Harga Tiket Pesawat
Wajib pajak orang pribadi mendominasi dengan 16.688.762 akun. Kemudian wajib pajak badan sebanyak 979.165, wajib pajak instansi pemerintah 90.665, serta wajib pajak Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sebanyak 227.
11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja
Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total
Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung
BMKG Prediksi El Nino 2026 di Jatim Lemah, Tak Sekering 2023
Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru
Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang
Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara
Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen
Usai Kalahkan Australia, Ini Calon Lawan Timnas Futsal Indonesia di Semifinal AFF 2026
Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven