Akhir Pekan, Harga Emas Antam Stagnan Jadi Rp Rp 1.057.000 Per Gram

- Harga emas Antam keluaran logam mulia PT Aneka Tambang Tbk tercatat stagnan Rp 1.057.000 per gram pada akhir pekan, Minggu (4/6). Harga emas tercatat stagnan setelah mengalami kenaikan dalam seminggu sebesar Rp 10.000 per gram dibandingkan dengan perdagangan di awal pekan sebesar Rp 1.047.000 per gram.