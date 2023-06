Harga BBM Non Subsidi Pertamina Turun, Pertamax Jadi Rp 12.500 Per Liter

Sementara itu, khusus di DKI Jakarta berdasarkan wilayah yakni Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Utara, Kota Bogor, Kota Depok, Tangerang, dan Bekasi atau Jabodetabek harga Pertamax justru dibanderol lebih murah sebesar Rp 12.400 per liter. Bahkan di Free Trade Zone (FTZ) Batam harga Pertamax dibanderol Rp 11.900 per liter.

Kemudian, Pertamax Turbo turun menjadi Rp 13.600 per liter dari sebelumnya Rp 15.000 per liter. Harga BBM jenis Dexlite turun menjadi Rp 12.650 per liter dari harga sebelumnya Rp 13.700 per liter dan harga Pertamina Dex turun menjadi Rp 13.250 per liter dari sebelumnya Rp 14.600 per liter.