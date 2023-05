Jawa Pos Brand Koran Paling WOW

JawaPos.com - MarkPlus Inc kembali menghadirkan The 8th WOW Brand Festive Day 2023 dengan tema Branding for the Game Changers. Di The Westin Jakarta kemarin (11/5), acara dimeriahkan dengan berbagai sesi konferensi dan pemberian penghargaan kepada lebih dari 300 brand global.

Founder & Chairman MCorp Hermawan Kartajaya menyatakan, branding tahun ini semakin kompetitif dengan berfokus pada pasar Gen Z yang menantang. Konsumen generasi itu menunjukkan pola perilaku yang kritis, terbuka, dan emosional.

Mereka mendorong merek-merek di Indonesia tidak hanya menghasilkan iklan yang menarik secara visual, tetapi juga memberikan nilai dan dampak yang signifikan bagi konsumen. "Brand akan menjadi kuat bila berhasil menggabungkan aspek online dengan offline guna mengukur produktivitas," ungkap Hermawan.

Menyambung sesi konferensi, MarkPlus Inc memberikan penghargaan pada sejumlah brand. Pemberian penghargaan dibagi dalam beberapa sesi.

Di antaranya, Indonesia Branding Campaign of the Year, Awarding WOW Influencer, Awarding Indonesia WOW Brand, dan The Inauguration of Brand for Good Club. Penghargaan menyasar industri dari berbagai sektor, termasuk media. Di kategori media cetak atau newspaper, Jawa Pos berhasil menyabet salah satu gelar champion Indonesia WOW Brand. (agf/c14/dio)