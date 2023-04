Loncat Rp 9.000, Harga Emas Hai ini Sentuh Level Rp 1.084.000 per Gram

- Harga emas Antam keluaran logam mulia PT Aneka Tambang Tbk berangsur naik menjadi sebesar Rp 1.084.000 per gram hari ini, Jumat (14/4). Harga tersebut tercatat naik dibandingkan hari sebelumnya sebesar Rp 1.075.000 per gram.

Melansir laman Logam Mulia, harga jual yang naik juga berlaku untuk harga pembelian kembali atau buyback emas Antam sebesar Rp 9.000 per gram. Hal ini membuat buyback per Jumat menjadi sebesar Rp 977.000 per gram dari sebelumnya Rp 968.000 per gram. Meski begitu, Antam memastikan harga buyback emas mengikuti pergerakan harga emas dunia.