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Dimas Choirul
Rabu, 12 Agustus 2026 | 21.14 WIB

BCA Syariah Catat Pertumbuhan Aset 17,2% YoY, Dukung Masyarakat Lewat Inisiatif Sahabat Berkahmu

Presiden Direktur BCA Syariah, Yuli Melati Suryaningrum. (Istimewa). - Image

Presiden Direktur BCA Syariah, Yuli Melati Suryaningrum. (Istimewa).

JawaPos.com –  PT Bank BCA Syariah (BCA Syariah) mencatatkan kinerja solid dengan peningkatan total aset sebesar 17,2% secara year-on-year (YoY) menjadi Rp20,7 triliun per Juni 2026. Kinerja positif juga tercermin pada laba setelah pajak (PAT) yang tumbuh 9,2% yoy menjadi Rp109 miliar.

“BCA Syariah pada semester pertama 2026 tumbuh solid dan berkelanjutan, tercermin dari peningkatan total aset yang didukung oleh pertumbuhan pembiayaan dan dana pihak ketiga. Hal ini mencerminkan semakin kuatnya minat dan kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah,” ujar Presiden Direktur BCA Syariah, Yuli Melati Suryaningrum dalam paparan kinerja BCA Syariah di Kantor Pusat BCA Syariah di Jakarta, Selasa (11/08).

Secara keseluruhan, pembiayaan BCA Syariah tumbuh 20,5% YoY menjadi Rp13,6 triliun, dengan fokus pada sektor-sektor produktif, baik pembiayaan komersial maupun pembiayaan konsumer seperti KPR dan emas. 
Perusahaan secara konsisten menerapkan prinsip kehati-hatian untuk menjaga kualitas aset yang tercermin dalam rasio NPF gross yang terjaga di level yang sehat.

Dari sisi pendanaan, Dana Pihak Ketiga (DPK) BCA Syariah tercatat tumbuh 10,2% YoY menjadi Rp15,4 triliun, didorong oleh peningkatan dana murah (CASA) yang tumbuh 14,6% YoY dan mencapai Rp6,5 triliun. 
Pertumbuhan CASA ditopang oleh giro yang tumbuh 23,2% YoY menjadi Rp3,8 triliun dan tabungan yang tumbuh 4,5% YoY menjadi Rp2,7 triliun, sementara deposito tumbuh 7,2% YoY menjadi Rp8,9 triliun. Pertumbuhan DPK ini menjadi indikator penting bahwa kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah terus menguat, sekaligus memperluas basis nasabah yang dapat dijangkau oleh layanan serta program BCA Syariah.

Paparan kinerja hari ini mengangkat tema "Strengthening Impact", yang menjadi bingkai BCA Syariah dalam membaca pertumbuhan bisnis semester pertama “2026” bahwa pertumbuhan yang sehat harus turut memperkuat dampak yang dirasakan nasabah dan masyarakat.

Salah satu melalui program Sahabat Berkahmu, BCA Syariah memulai pembangunan Masjid Ar Rahman di Aceh Tamiang, Aceh. Masjid ini dibangun sebagai wakaf perusahaan untuk masyarakat setempat, hasil kolaborasi BCA Syariah dengan Yayasan Cinta Quran dan Masjid Nusantara melalui program 99 Masjid Asmaul Husna. 
“Bagi kami, pertumbuhan kinerja harus selalu berjalan seiring dengan dampak yang kami hadirkan. Melalui Sahabat Berkahmu, kami ingin mendekatkan cerita-cerita keberkahan dari nasabah kami kepada masyarakat luas. 

Ke depan, BCA Syariah akan terus memperkuat struktur pendanaan, meningkatkan kualitas pembiayaan, serta mengembangkan layanan yang relevan dengan kebutuhan nasabah. 

Editor: Mohamad Nur Asikin
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