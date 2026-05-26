Mohamad Nur Asikin
Selasa, 26 Mei 2026 | 20.50 WIB

Kolaborasi MyFundAction dan BSI Maslahat Dukung Pemerataan Distribusi Dana Umat 

Penandatanganan kerja sama lembaga filantropi MyFundAction Indonesia dengan BSI Maslahat di Jakarta. (Istimewa).

JawaPos.com - Optimalkan tata kelola instrumen keuangan sosial Islam, lembaga filantropi MyFundAction Indonesia resmi menjalin kerja sama operasional dengan BSI Maslahat.  MyFundAction resmi beroperasi sebagai salah satu Unit Layanan Zakat (ULZ) di bawah naungan BSI Maslahat guna mengakselerasi penghimpunan serta pemerataan distribusi dana umat yang transparan dan tepat sasaran bagi komunitas prasejahtera. 

Fokus utama dari kerjasama ini adalah untuk memperluas jangkauan dan pemerataan manfaat penyaluran dana umat secara tepat sasaran. Peresmian turut dihadiri oleh jajaran pimpinan dari masing-masing entitas guna menyelaraskan kerangka kerja sama teknis ke depan. 

Branch Manager MyFundAction Indonesia, Rimanda Putra, memaparkan bahwa sinergi lintas lembaga ini merupakan bagian dari peta jalan perluasan program penyaluran ZIS yang diusung institusinya. 

"Melalui kerja sama ini kami ingin memperkuat kolaborasi untuk bisa menciptakan dampak yang lebih luas lagi, bukan hanya nasional tapi juga global harapannya," ujar Rimanda. 

Ia menegaskan bahwa kapabilitas institusi akan difokuskan pada eskalasi manfaat ekonomi bagi para penerima manfaat. Sejalan dengan sasaran tersebut, Direktur BSI Maslahat, Anas Nasrudin, menekankan bahwa sinergi lintas institusi ini menjadi langkah penting dalam mengoptimalkan potensi dana umat. 

"Alhamdulillah kami sangat senang dengan adanya kolaborasi ini, kami berharap kolaborasi ini dapat menghadirkan manfaat positif bagi kedua pihak dalam memaksimalkan pengelolaan potensi zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di Indonesia, sehingga dampaknya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat," jelas Anas. 

Integrasi layanan melalui pembentukan ULZ ini diharapkan makin menperkuat kolaborasi kelembagaan di Indonesia. Dengan optimalisasi basis data dan jaringan dari kedua pihak, target pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi sosial melalui instrumen ZIS diproyeksikan dapat dieksekusi dengan tingkat akurasi sasaran yang lebih tinggi pada periode mendatang.

