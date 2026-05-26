Kolaborasi MyFundAction dan BSI Maslahat Dukung Pemerataan Distribusi Dana Umat 

Penandatanganan kerja sama lembaga filantropi MyFundAction Indonesia dengan BSI Maslahat di Jakarta. (Istimewa).
JawaPos.com - Optimalkan tata kelola instrumen keuangan sosial Islam, lembaga filantropi MyFundAction Indonesia resmi menjalin kerja sama operasional dengan BSI Maslahat. MyFundAction resmi beroperasi sebagai salah satu Unit Layanan Zakat (ULZ) di bawah naungan BSI Maslahat guna mengakselerasi penghimpunan serta pemerataan distribusi dana umat yang transparan dan tepat sasaran bagi komunitas prasejahtera.
Fokus utama dari kerjasama ini adalah untuk memperluas jangkauan dan pemerataan manfaat penyaluran dana umat secara tepat sasaran. Peresmian turut dihadiri oleh jajaran pimpinan dari masing-masing entitas guna menyelaraskan kerangka kerja sama teknis ke depan.
Branch Manager MyFundAction Indonesia, Rimanda Putra, memaparkan bahwa sinergi lintas lembaga ini merupakan bagian dari peta jalan perluasan program penyaluran ZIS yang diusung institusinya.
"Melalui kerja sama ini kami ingin memperkuat kolaborasi untuk bisa menciptakan dampak yang lebih luas lagi, bukan hanya nasional tapi juga global harapannya," ujar Rimanda.
Ia menegaskan bahwa kapabilitas institusi akan difokuskan pada eskalasi manfaat ekonomi bagi para penerima manfaat. Sejalan dengan sasaran tersebut, Direktur BSI Maslahat, Anas Nasrudin, menekankan bahwa sinergi lintas institusi ini menjadi langkah penting dalam mengoptimalkan potensi dana umat.
"Alhamdulillah kami sangat senang dengan adanya kolaborasi ini, kami berharap kolaborasi ini dapat menghadirkan manfaat positif bagi kedua pihak dalam memaksimalkan pengelolaan potensi zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di Indonesia, sehingga dampaknya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat," jelas Anas.
Integrasi layanan melalui pembentukan ULZ ini diharapkan makin menperkuat kolaborasi kelembagaan di Indonesia. Dengan optimalisasi basis data dan jaringan dari kedua pihak, target pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi sosial melalui instrumen ZIS diproyeksikan dapat dieksekusi dengan tingkat akurasi sasaran yang lebih tinggi pada periode mendatang.
Santriwati di Pekalongan Diklaim Keluarga Hamil Tanpa Berhubungan, Masa Iya?
14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong
Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan
10 Rekomendasi Mall Terlengkap di Surabaya, Surganya Liburan Anak Muda Buat Shopping
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
13 Rekomendasi Tempat Liburan di Malang dengan Pilihan Wisata Alam, Hiburan, dan Spot Santai yang Membuat Pikiran Lebih Fresh
10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah
Rekomendasi 13 Wisata Terbaik di Bandung untuk Liburan Santai, Healing, dan Quality Time Bersama Orang Tersayang
16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan
Tak Perlu lagi Pusing Parkir, Ini Rute Transjakarta Paling Pas ke Indonesia Arena GBK