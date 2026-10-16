Digitalisasi Koperasi: Metranet Dorong Transformasi Melalui KoperasiGO

JawaPos.com - Pemanfaatan teknologi digital mulai menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan koperasi. Melalui sistem yang terintegrasi, berbagai aktivitas operasional, mulai dari administrasi keanggotaan hingga pencatatan transaksi, dapat dikelola dalam satu platform.

PT Metranet, anak perusahaan Telkom Group mendorong pemanfaatan teknologi tersebut melalui KoperasiGO. Upaya ini dilakukan bersama Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Kabupaten Bogor untuk memperkenalkan penggunaan teknologi dalam pengelolaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Direktur Bisnis Metranet Faisal Yusuf mengatakan, perkembangan teknologi memberikan peluang bagi koperasi untuk memperbaiki sistem pengelolaan organisasi dan meningkatkan kualitas layanan kepada anggota.

“Koperasi memiliki posisi yang sangat dekat dengan kehidupan ekonomi masyarakat. Karena itu, ketika kebutuhan anggota berkembang, cara koperasi memberikan layanan juga perlu ikut berkembang. Teknologi dapat membantu pengurus bekerja lebih efektif, memiliki informasi yang lebih terstruktur, serta menghadirkan pengalaman layanan yang lebih baik bagi anggota,” ujar Faisal dalam keterangan tertulisnya, Jumat (16/10).

Menurut Faisal, penerapan teknologi di sektor koperasi perlu disesuaikan dengan kebutuhan operasional dan kondisi di lapangan. Karena itu, Metranet bersama-sama dengan Dekopinda Kabupaten Bogor untuk memperluas pemahaman mengenai penggunaan solusi digital dalam aktivitas koperasi.

Sementara itu, Ketua Dekopinda Kabupaten Bogor Pepi Januar Pelita menyampaikan, digitalisasi dapat membantu koperasi memperbaiki tata kelola organisasi sekaligus menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman.

“Koperasi harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Melalui digitalisasi, pengelolaan koperasi menjadi lebih tertib, transparan, dan akuntabel, sehingga kepercayaan anggota semakin kuat,” ujar Pepi.

Dalam sosialisasi tersebut, peserta memperoleh materi mengenai kebijakan pengembangan koperasi, pengelolaan organisasi berbasis teknologi, peluang dan tantangan ekonomi digital, serta pemanfaatan teknologi untuk pemasaran dan pengembangan usaha. Peserta juga diperkenalkan dengan berbagai solusi digital yang dapat digunakan untuk mendukung kebutuhan koperasi dan UMKM.