Payment Digital Tak Lagi Sekadar Alat Bayar, Jadi Penggerak Ekosistem Gaming

JawaPos.com - Layanan pembayaran digital kini memiliki peran semakin luas di industri gaming. Sistem ini tidak hanya menyelesaikan transaksi pembelian produk digital saja, tetapi juga menjadi infrastruktur penting bagi pelaku di ekosistem tersebut.

Perkembangan industri gaming dan gaya hidup digital mendorong kebutuhan layanan pembayaran yang cepat, aman, dan mudah digunakan. Kemudahan transaksi jadi aspek penting untuk mendukung pengalaman pengguna sekaligus memperlancar aktivitas di platform digital.

Sistem pembayaran sekarang menghubungkan platform, merchant, komunitas, dan konsumen dalam satu ekosistem terintegrasi. Transaksi digital menjadi fondasi utama yang menopang layanan serta aktivitas di industri gaming.

Hal ini terlihat dalam penyelenggaraan Pesta Bola Dunia UniPin 2026 di Taman Bendera Pusaka Barito, Jakarta Selatan. Seiring berkembangnya ekosistem tadi, kebutuhan sistem pembayaran cepat dan aman juga ikut meningkat.

Dukungan layanan pembayaran jadi aspek penting di platform digital, termasuk sektor gaming yang bergantung pada transaksi daring. Hal ini muncul dalam kolaborasi UniPin dengan CRING!.

"Ini menjadi langkah penting bagi kami untuk semakin dekat dengan industri gaming dan digital lifestyle. Melalui dukungan teknologi pembayaran yang fleksibel dan efisien, kami ingin membantu mitra menghadirkan pengalaman transaksi yang lebih mudah bagi pengguna," ujar Chief Business Officer CRING!, Rico L. Simarmata.

Layanan pembayaran UniPin meliputi integrasi QRIS dan Virtual Account. Metode ini bertujuan mendukung proses transaksi yang lebih praktis dan mempermudah akses pengguna ke berbagai layanan digital.

Peran sistem pembayaran semakin penting karena tidak hanya mendukung transaksi, tetapi juga menghubungkan berbagai pihak dalam industri. Platform, merchant, komunitas, serta konsumen menjadi bagian ekosistem yang saling terintegrasi lewat layanan ini.

"Sinergi ini menunjukkan bahwa ketika dua entitas dengan visi yang sejalan bekerja bersama, pengalaman yang tercipta bagi masyarakat pun menjadi lebih bermakna," ujar CEO UniPin, Ashadi Ang.