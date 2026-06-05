Tembus Semifinal Indonesia Open 2026, Sabar/Reza Siapkan Taktik Redam Raymond/Joaquin

JawaPos.com - Pasangan ganda putra Indonesia, Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani, sukses mengunci tiket semifinal Indonesia Open 2026. Di babak tersebut, mereka akan melakoni perang saudara karena melawan Raymond Indra/Nikolaus Joaquin.

Sabar/Reza mengunci tiket semifinal setelah bungkam wakil Tiongkok, Chen Bo Yang/Liu Yi, di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (5/6/2026). Duet non Pelatnas PBSI Cipayung itu menang dua gim langsung dengan skor identik 21-15, 21-15.

"Tadi apa yang Ko Hendra (Hendra Setiawan) instruksikan ke kami berdua, alhamdulillah polanya bisa berjalan dengan lancar, dengan baik, dan tadi kita bisa konsisten dari awal sampai akhir," kata Sabar dalam konferensi pers usai pertandingan, Jumat (5/6/2026).

"Ya, alhamdulillah, mungkin tadi karena suporter yang ada di Istora sangat-sangat ramai, jadi kita juga semakin pede dan semakin berapi-api untuk menang, sih," timpal Reza.

Kemenangan ini praktis membuat perang saudara terjadi babak semifinal sektor ganda putra. Sabar/Reza bakal bersua dengan Raymond/Joaquin, ganda putra muda Pelatnas PBSI yang sedang on fire.

Raymond/Joaquin lebih dulu lolos ke babak semifinal. Kepastian itu didapat usai meraih kemenangan dramatis atas pasangan Jepang, Takuro Hoki/Yugo Kobayashi dalam pertarungan sengit tiga gim dengan skor 16-21, 24-22, 21-18.

Menghadapi Raymond/Joaquin, Sabar/Reza mengakui kualitasnyang dimiliki ganda putra muda Indonesia tersebut. Kendati demikian, mereka siap untuk mengeluarkan permainan terbaiknya demi melaju ke babak final.

"Kalau dari permainan buat Raymond/Joaquin untuk saat ini mereka itu pemain yang sangat cepat ya. Juga mereka sangat confident juga, dan sekarang mungkin mereka lagi pede-pedenya ya main,” ucap Reza.