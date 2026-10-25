Pasar Sleman Unit II Raih Juara I Pangan Aman, Rumah Horor jadi Daya Tarik Baru

JawaPos.com - Pasar tradisional tak hanya dituntut menyediakan bahan pangan yang aman, tetapi juga perlu berinovasi guna menarik minat masyarakat.
Pasar Sleman Unit II membuktikannya dengan meraih Juara I Lomba Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas (PPABK) Regional Barat sekaligus menghadirkan wahana Rumah Horor Indonesia.
Penghargaan tersebut diterima Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Sleman Dwi Wulandari pada 20 Oktober 2026. Penghargaan diserahkan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI Taruna Ikrar dalam kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Sadar Pangan Aman (Germas Sapa) di Jakarta Pusat.
Pasar Sleman Unit II berhasil mengungguli Pasar Induk Among Tani, Kota Batu, Jawa Timur yang meraih juara II, serta Pasar Inpres Muaro, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat sebagai juara III.
Dwi Wulandari mengatakan, prestasi tersebut merupakan hasil kolaborasi pemerintah, pengelola pasar, pedagang, dan komunitas dalam mewujudkan pasar yang aman bagi konsumen.
“Prestasi ini menjadi motivasi kami untuk terus memperkuat kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam mewujudkan pasar aman serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya pangan aman dan bermutu,” ujarnya, Sabtu (24/10/2026).
Menurut Wulan, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari sinergi Disperindag Sleman, BPOM di Yogyakarta, UPTD Pelayanan Pasar Wilayah II, paguyuban, pedagang, serta instansi terkait, termasuk Dinas Kesehatan dan Dinas Pertanian.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern
4 Faktor yang Membentuk Kepribadian Introvert Menurut Penjelasan Psikologi
Panser Biru Tanggapi Sanksi PSIS dan Larangan 6 Kali Away Usai Kericuhan di Ciamis
Ganggu Lingkungan Pemkot Surabaya Segel Usaha Potong Ayam di Tengah Kampung Bratang Gede
5 Kiat Introvert Menjadi Pemimpin Tangguh Tanpa Harus Mengubah Sifat Alami
Kenaikan Target Bansos 2026: Kemensos Wajibkan Registrasi Ulang Wajah
Prediksi Skor Flamengo vs Estudiantes: Misi Tuan Rumah Amankan Tiket Final Copa Libertadores 2026
Prediksi Skor PSBS Biak vs Barito Putera: Laskar Antasari Berpeluang Menang Telak
Prediksi Skor Alaves vs Malaga: Tuan Rumah Berpeluang Menang Satu Gol
Profil Kalam Salan, Anggota Parlemen Malaysia yang Kritik Prabowo Pakai Bahasa Jawa
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022