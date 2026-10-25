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Minggu, 25 Oktober 2026 | 16.43 WIB

Pasar Sleman Unit II Raih Juara I Pangan Aman, Rumah Horor jadi Daya Tarik Baru

JUARA : Kepala BPOM Pusat Prof. dr. Taruna Ikrar menyerahkan Piagam Penghargaan Juara 1 Lomba Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Regional Barat, diterima langsung Kadis Perindag Kabupaten Sleman Dwi Wulandari di Jakarta Selasa (20/10/2026).

JawaPos.com - Pasar tradisional tak hanya dituntut menyediakan bahan pangan yang aman, tetapi juga perlu berinovasi guna menarik minat masyarakat.

Pasar Sleman Unit II membuktikannya dengan meraih Juara I Lomba Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas (PPABK) Regional Barat sekaligus menghadirkan wahana Rumah Horor Indonesia.

Penghargaan tersebut diterima Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Sleman Dwi Wulandari pada 20 Oktober 2026. Penghargaan diserahkan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI Taruna Ikrar dalam kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Sadar Pangan Aman (Germas Sapa) di Jakarta Pusat.

Pasar Sleman Unit II berhasil mengungguli Pasar Induk Among Tani, Kota Batu, Jawa Timur yang meraih juara II, serta Pasar Inpres Muaro, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat sebagai juara III.

Dwi Wulandari mengatakan, prestasi tersebut merupakan hasil kolaborasi pemerintah, pengelola pasar, pedagang, dan komunitas dalam mewujudkan pasar yang aman bagi konsumen.

“Prestasi ini menjadi motivasi kami untuk terus memperkuat kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam mewujudkan pasar  aman serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya pangan aman dan bermutu,” ujarnya, Sabtu (24/10/2026).

KOMPAK: Penghargaan yang diraih merupakan hasil kerja bersama pemerintah, pengelola pasar, pedagang, dan komunitas dalam mewujudkan lingkungan perdagangan yang aman bagi konsumen.

Menurut Wulan, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari sinergi Disperindag Sleman, BPOM di Yogyakarta, UPTD Pelayanan Pasar Wilayah II, paguyuban, pedagang, serta instansi terkait, termasuk Dinas Kesehatan dan Dinas Pertanian.

Editor: Kuswandi
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