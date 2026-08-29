Rute Trans Jateng Diperpanjang hingga KIT Batang, Jangka Panjang sampai Pekalongan

JawaPos.com - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperluas jangkauan operasional bus Trans Jateng ke wilayah Kabupaten Batang untuk menopang mobilitas masyarakat menuju Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB).

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Batang Agung Widodo mengatakan, Pemprov Jateng telah memberikan sinyal hijau adanya penyesuaian titik pemberhentian utama agar lebih strategis menunjang kawasan penyangga industri.

"Alhamdulillah, kami mendapatkan tanggapan positif. Jadi, nanti Trans Jateng ini juga akan mendukung kegiatan di KITB," katanya, dikutip dari Antara, Sabtu (29/8).

Menurut dia, pergeseran titik halte dipusatkan ke wilayah yang bersentuhan langsung dengan area industri.

"Usulan kemarin memang saat pertemuan itu tidak di Banyuputih, tetapi malah di Plelen (Kecamatan Gringsing). Karena sebagai penyangga nantinya untuk kawasan ekonomi khusus adalah yang Gringsing," katanya.

Ia mengatakan, untuk perencanaan rute, durasi perjalanan, hingga skema operasional kini masih digodok matang.

"Pemerintah daerah nantinya harus menyiapkan angkutan dari lokasi Trans Jateng berhenti menuju ke kawasan ekonomi khusus," katanya.

Kemudian, untuk memastikan tarif yang dipatok relevan dengan daya beli masyarakat, pihaknya akan menggelar studi ability to pay (ATP) dan willingness to pay (WTP) pada 2027.