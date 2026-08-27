COD jadi Tantangan Sekaligus Keunggulan Bisnis Logistik di Indonesia

JawaPos.com - Layanan cash on delivery (COD) menjadi salah satu tantangan yang masih dihadapi perusahaan logistik di Indonesia. Selain harus mengantarkan barang hingga ke tangan penerima, perusahaan juga memiliki tanggung jawab untuk membantu proses penagihan pembayaran dari pelanggan.

Kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau turut membuat proses pengiriman menjadi tantangan tersendiri. Namun, di sisi lain, kemampuan menangani pengiriman berbasis COD justru dapat menjadi salah satu keunggulan bagi perusahaan logistik.

CEO J&T Express Robin Lo mengatakan, tantangan terbesar yang masih dihadapi perusahaan salah satunya berkaitan dengan kondisi geografis Indonesia dan tingginya pengiriman menggunakan sistem COD.

"Tantangan terbesar yang masih dihadapi ya kita bisa lihat bahwa Indonesia ini adalah negara kepulauan. Kita terdiri dari 17 ribu pulau dan saat ini banyak pengiriman itu merupakan pengiriman COD," ujar Robin dalam media gathering J&T Express 11th Anniversary di Jakarta, Rabu (26/8).

Menurutnya, sistem COD membuat proses bisnis logistik tidak berhenti setelah paket sampai di tujuan. Perusahaan juga perlu membantu melakukan penagihan biaya barang yang dikirim kepada penerima.

"COD itu artinya bahwa barang setelah dikirim kita harus membantu untuk menagih biaya dari barang tersebut. Nah itu menurut kita merupakan satu tantangan yang cukup besar, tapi pastinya itu juga merupakan satu hal yang bagus bagi kita," jelasnya.

Robin menilai kemampuan menangani pengiriman berbasis COD justru dapat menjadi salah satu pembeda dalam persaingan industri logistik. Sebab, apabila proses tersebut mudah dilakukan oleh semua pihak, semakin banyak pemain yang berpotensi masuk dan menawarkan layanan serupa.