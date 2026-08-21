Indonesia jadi Pasar Strategis Malaysia untuk Gelar Acara Bisnis, Ini Alasannya

JawaPos.com - Indonesia dinilai menjadi salah satu pasar penting bagi Malaysia dalam mengembangkan industri acara perniagaan atau Business Events. Potensi tersebut didukung oleh sejumlah faktor, mulai dari kedekatan geografis, konektivitas penerbangan, hubungan bisnis yang telah lama terjalin, hingga kedekatan budaya kedua negara.

Peluang itu kembali diperkuat melalui Indonesia Roadshow 2026 yang digelar Malaysia Convention & Exhibition Bureau (MyCEB) di Surabaya dan Jakarta. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya Malaysia memperluas kerja sama dengan pelaku industri acara bisnis di Indonesia.

Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 20 mitra industri Malaysia bertemu dengan agen perjalanan Indonesia, perencana pertemuan korporasi, perusahaan penyelenggara perjalanan insentif, serta sejumlah pemangku kepentingan di sektor Business Events.

Pertemuan tersebut dikemas melalui agenda bisnis-ke-bisnis (B2B), sesi jejaring, hingga presentasi destinasi. Para mitra dari Malaysia memperkenalkan berbagai fasilitas yang dapat mendukung penyelenggaraan acara, termasuk venue, pengalaman wisata, akses transportasi, serta layanan pendukung bagi penyelenggara.

Layanan yang ditawarkan mencakup kebutuhan untuk berbagai jenis Business Events, seperti pertemuan, perjalanan insentif, konvensi, maupun pameran.

Tan Mei Phing, Ketua Pegawai Eksekutif MyCEB, menjelaskan bahwa Indonesia tetap menjadi salah satu pasar Business Events terpenting bagi Malaysia, dan memperkuat keterlibatan dengan para mitra industri di sini merupakan salah satu prioritas utama MyCEB.

“Melalui misi ini, kami menegaskan kembali komitmen kami untuk membangun kemitraan yang lebih erat, menciptakan peluang bisnis baru, serta menampilkan keunggulan Malaysia sebagai destinasi Acara Perniagaan (Business Events) berkelas dunia. Selain didukung infrastruktur dan venue yang unggul, kami juga menawarkan dukungan menyeluruh bagi penyelenggara, beragam pengalaman destinasi, serta keramahan khas Malaysia yang menjadikan setiap acara lebih berkesan,” kata Tan di Jakarta, Kamis (20/8).

Menurut MyCEB, roadshow tersebut tidak hanya ditujukan untuk membuka peluang kerja sama baru, tetapi juga menjadi momentum untuk kembali memperkuat hubungan dengan mitra industri Indonesia yang telah lama bekerja sama dengan Malaysia.