Apparel Riding Lokal Rabbit and Wheels Perluas Ekspansi, Bidik Pasar Asia Tenggara

JawaPos.com - Industri apparel riding lokal terus menunjukkan perkembangan positif. Salah satu yang mencuri perhatian adalah Rabbit and Wheels, merek asal Bandung yang sukses memperluas pasar hingga mancanegara.

Kemunculan Rabbit and Wheels saat ini sudah dekat dengan para bikers karena harga yang terjangkau dan kualitasnya yang bukan sekedar apparel. Hal ini diungkapkan Ibam Octria, Founder Rabbit and Wheels kepada awak media saat acara kumpulnya komunitas motor atau para bikers di Majalengka, Sabtu (25/7).

"Kami mempunyai misi yang intinya agar para biker khususnya kaum middle untuk bisa riding menggunakan apparel yang proper. Maka kami berinisiatif menciptakan produk yang materialnya sama dengan produk impor tapi bisa dijual terjangkau. Puji syukur kami menemukan material yang kualitasnya dengan produk impor," kata Ibam.

Ibam menambahkan bahwa misinya menuai keberhasilan, dan ini bisa dilihat saat ini banyak para bikers yang menggunakan apparel yang sangat sesuai dengan iklim tropis Indonesia, bahan dengan kualitas impor dan harganya terjangkau.

"Mereka lebih percaya diri saat melakukan city ride (harian) atau touring. Masukan dari konsumen juga kami dengar agar produk terus menjadi lebih baik," ujar Ibam.

Rabbit and Wheels apparel lokal asli Indonesia yang diburu para bikers. (Dony/JawaPos.com)

Berbekal desain yang memadukan unsur keselamatan dan gaya hidup, jaket riding Rabbit and Wheels kini tidak hanya diminati bikers di Indonesia, tetapi juga telah diekspor ke sejumlah negara di Asia Tenggara.

Bukan hanya jaket, produsen apparel lokal asli Bandung ini juga mempunyai model lain diantaranya t-shirt, sarung tangan hingga sepatu riding. Di Indonesia jenama ini sudah mempunyai empat puluh tujuh titik outlet, bahkan sudah merambah luar negeri.

"Alhamdulillah kita sudah mempunyai yang sudah official di Malaysia dan Kamboja. Dan saat ini yang sedang tumbuh itu Philipina, Vietnam dan Thailand. Alhamdulillah produk kami diterima dengan baik. Bahkan mereka menyatakan pengguna Rabbit and Wheels di Malaysia bersaudara dengan pengguna di Indonesia," ujarnya.