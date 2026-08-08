Komitmen Jaga Laut, PIS Tanam 100 Fragmen Terumbu Karang di Bali Barat

JawaPos.com - PT Pertamina International Shipping (PIS) berkomitmen untuk melestarikan wilayah perairan Indonesia dengan menanam hingga 3.725 fragmen terumbu karang.

Terbaru, PIS melakukanya bersama dengan Divers Clean Action (DCA) Satgas Lingkungan Desa Pejarakan menanam 100 fragmen terumbu karang di perairan Desa Pejarakan, Bali Barat.

Pjs. Corporate Secretary PIS Vega Pita mengatakan, ebanyak 100 fragmen terumbu karang tersebut ditempatkan pada kedalaman sekitar tiga meter. Nantinya, Satgas Lingkungan Desa Pejarakan akan memantau perkembangan terumbu karang setiap tiga bulan untuk memastikan keberlangsungannya.

Vega menjelaskan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari program Marine Biodiversity dan mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDG) 14 atau Life Below Water.

“Melalui kombinasi aksi restorasi terumbu karang dan program Ocean LiteraSEA di Bali Barat, kami ingin memastikan lingkungan laut tetap lestari sambil terus membangun kapasitas generasi muda dan fasilitas pendukung di wilayah pesisir,” ujar Vega dalam keterangan tertulis yang diterima, Sabtu (8/8).

Vega mengatakan, pelestarian ekosistem laut membutuhkan keterlibatan masyarakat pesisir dan generasi muda. Menurut dia, laut tidak hanya memiliki fungsi ekologis, tetapi juga menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat pesisir.

“Laut adalah sumber kehidupan kita bersama yang harus kita rawat bersama-sama. Keberlanjutan adalah bagaimana bisnis dan alam dapat berjalan bergandengan tangan penuh kasih,” katanya.

Selain menanam terumbu karang, PIS menjalankan program Ocean LiteraSEA untuk anak-anak di Desa Pejarakan. Program tersebut memberikan edukasi literasi bahari secara interaktif melalui metode storytelling.