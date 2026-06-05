Panjang Rel Kereta di Jawa Zaman Belanda 10 Ribu Km, sekarang Nggak sampai 7.000 Km

JawaPos.com - PT Kereta Api Indonesia (KAI) menargetkan pendapatan sekitar Rp 66 triliun pada 2030 seiring perluasan jaringan rel hingga lebih dari 7.000 kilometer (Km), sebagaimana tertuang dalam roadmap perusahaan 2025-2045.

“Pada saat ini panjang rel hanya 6.700 km, revenue perusahaan Rp 35,7 triliun. Diharapkan di tahun 2030 panjang rel akan lebih dari 7.000 km dengan revenue sekitar Rp 66 triliun,” kata Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin, dikutip Jumat (5/6).

Bobby menjelaskan, KAI telah mencanangkan roadmap untuk menuju visi world class operator berdasarkan standar yang ditetapkan International Union of Railways (UIC). Dalam roadmap tersebut, transformasi perusahaan dibagi ke dalam lima tahap hingga 2045.

Pada tahap pertama atau establishment yang berlangsung pada 2025, KAI berfokus membangun fondasi transformasi dan penguatan kredibilitas perusahaan.

Memasuki tahap kedua pada 2030, perusahaan menargetkan peningkatan kapabilitas inti guna mencapai standar operator kereta kelas dunia. Bobby mengatakan, tahap ini menjadi inflection point menuju pengembangan jaringan yang lebih luas pada 2035.

KAI memperkirakan kebutuhan panjang rel nasional dapat mencapai 37.000-60.000 Km pada 2045. Untuk mendukung target tersebut, perusahaan menilai reaktivasi jalur-jalur nonaktif perlu dilakukan, khususnya di Pulau Jawa.

“Di Jawa itu yang aktif kurang dari 7.000 Km, sementara pada zaman Belanda sebenarnya sudah 10.000 Km. Jadi, kita bukan menambah jumlah rel di Jawa ini, tapi malah berkurang,” kata Bobby.

Selanjutnya pada tahap ketiga pada 2035, KAI akan mengoperasikan sistem perkeretaapian yang lebih terintegrasi dan berorientasi pada produktivitas.