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Antara
Sabtu, 6 Juni 2026 | 03.10 WIB

BP BUMN Bakal Rampingkan Entitas Pupuk Indonesia dari 57 jadi 17

Kepala BP BUMN, Dony Oskaria. (Nurul Fitriana/JawaPos.com) - Image

Kepala BP BUMN, Dony Oskaria. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)

JawaPos.com - Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria bersama Pupuk Indonesia menargetkan pemangkasan entitas bisnis Pupuk Indonesia Group, dari 57 entitas menjadi 17 entitas pada akhir 2026.

“Penyederhanaan entitas akan memperkuat fokus bisnis dan meningkatkan efektivitas pengelolaan perusahaan,” ujar Dony, dikutip Jumat (5/6).

Transformasi tersebut juga akan membentuk struktur bisnis yang lebih fokus melalui tiga Sub-Holding utama, yaitu Agrichemical, Industrial Chemical dan Clean Ammonia, yang didukung oleh Feedstock Co. sebagai pengelola pasokan bahan baku strategis.

Dony menggelar pertemuan bersama Direksi PT Pupuk Indonesia (Persero) untuk membahas perkembangan pelaksanaan streamlining dan transformasi bisnis Pupuk Indonesia Group.

Pembahasan difokuskan pada percepatan penataan portofolio usaha, penyederhanaan struktur perusahaan, penguatan fokus pada bisnis inti, serta pembentukan ekosistem bisnis yang lebih terintegrasi.

Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat fondasi bisnis perusahaan agar lebih adaptif terhadap perubahan industri sekaligus mampu menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan.

Melalui struktur baru tersebut, Pupuk Indonesia diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional, memperkuat sinergi antarentitas usaha, serta mengoptimalkan pengelolaan aset dan sumber daya perusahaan.

Kehadiran tiga Sub-Holding utama juga akan memperjelas fokus pengembangan setiap lini bisnis sehingga mampu mendukung pertumbuhan usaha yang lebih terarah dan berkelanjutan.

Selain meningkatkan efisiensi, transformasi ini diharapkan dapat memperkuat daya saing Pupuk Indonesia di sektor pupuk dan petrokimia, sekaligus membuka peluang pengembangan bisnis baru yang sejalan dengan kebutuhan industri masa depan.

Editor: Estu Suryowati
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