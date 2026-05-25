Dimas Choirul
Senin, 25 Mei 2026 | 22.38 WIB

Jajanan Jalanan Khas Taiwan ini Ekspansi ke Pasar Ritel

Jajanan jalanan khas Taiwan. (Istimewa).

JawaPos.com - Jenama jajanan, Shihlin Taiwan Street Snacks, resmi melakukan gebrakan di industri snack ritel dengan meluncurkan produk terbaru mereka, Crunchy Chicken Skin. 

Peluncuran ini dilakukan Senin (25/4/2026), mencakup lebih dari 100 outlet di wilayah Jabodetabek, dengan rencana ekspansi segera ke wilayah Bandung dan kota-kota besar lainnya di Indonesia.

Marketing Manager Shihlin Indonesia Bella Tjandra mengatakan, produk inovatif ini hadir untuk menjawab kebutuhan konsumen akan cemilan berkualitas yang praktis dinikmati kapan saja dan di mana saja serta yang menginginkan kelezatan khas Shihlin dalam format kemasan yang praktis dan mudah dibawa (on-the-go). 

“Produk ini dirancang untuk menghidupkan suasana di setiap momen—mulai dari teman istirahat di kampus, camilan saat di perjalanan, hingga pendamping produktivitas di kantor sesuai dengan kampanye "CRUNCH, ANYTIME", kata Bella.

Bella menambahkan, produk terbaru ini diluncurkan setelah melalui proses riset dan pengembangan selama kurang lebih 1 tahun. Kata dia, keamanan dan kepercayaan konsumen merupakan prioritas utama. 

Shihlin memastikan bahwa seluruh proses produksi Crunchy Chicken Skin telah memenuhi standar tertinggi dan memiliki sertifikasi Halal Indonesia. Jaminan ini memberikan ketenangan bagi seluruh pelanggan setia dalam menikmati kelezatan produk terbaru ini.

“Peluncuran ini merupakan tonggak sejarah baru dalam memperluas jangkauan brand ke ranah ritel konsumsi massal. Dengan bahan baku pilihan dan proses pengolahan yang higienis, Crunchy Chicken Skin diposisikan sebagai "Cemilan Wajib Satset" bagi masyarakat urban yang dinamis,” tegas Bella.

Bella mengungkapkan, produk terbaru ini diharapkan bisa membuat masyarakat semakin dekat dengan Shihlin.

“Jadi kami akan melihat respon dari masyarakat terkait poduk baru ini, setelah itu baru kami akan mempertimbangkan untuk mengeluarkan rasa baru lainnya,” pungkas Bella.

Editor: Mohamad Nur Asikin
